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Блинкен заявил, что для Украины наступил критический этап войны с Россией

14 мая 2024 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Для Украины наступил критический этап войны — заявление Блинкена
Энтони Блинкен во время визита в Киев. Фото иллюстративное: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединенные Штаты Америки считают, что в Украине наступил критический этап войны с Россией. Там полагают, что следующие месяцы потребуют от Украины многого в плане ведения боевых действий.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве.

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"Мы встречаемся в критический момент. Путин наращивает очередное наступление на Украину, посылая волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также танки, ракеты и истребители, созданные из поставляемых Китай деталей. Ближайшие недели и месяцы будут требовать многого от украинцев, уже пожертвовавших многим. Но я приехал в Украину с посланием: вы не одни", — сказал политик.

Блинкен также добавил, что в США работают над вопросом предоставления Украине дополнительных систем ПВО, а также подчеркнул, что дополнительная помощь будет отправлена в ближайшие дни на поле боя.

Блинкен в Киеве — что известно

блинкен в Киеве
Энтони Блинкен в Киеве. Источник: Офис президента Украины

Напомним, во вторник, 14 мая, Энтони Блинкен прибыл в Киев . Его уже принял президент Украины Владимир Зеленский : стороны обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Также в разговоре глава государства призвал США предоставить немедленную помощь для защиты Харьковщины от российского наступления в виде двух тяжелых ЗРК Patriot.

США
Харьков
Энтони Блинкен
Украина
ПВО
война в Украине

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