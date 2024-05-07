Близько половини ракет КНДР, запущених Росією по Україні, не досягли цілей, — Reuters

Ракета KN-23. Фото: росЗМІ

В Офісі Генерального прокурора України заявили, що близько половини ракет північнокорейського виробництва, якими Росія вдарила по Україні, збилися з траєкторії й вибухнули в повітрі. Загалом було вивчено уламки 21 з близько 50 ракет КНДР.

Про це пише Reuters у вівторок, 7 травня.

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Так, українські прокурори дослідили уламки 21 з близько 50 північнокорейських балістичних ракет, запущених Росією з кінця грудня до кінця лютого.

Агенція пише, що під час розслідування було з'ясовано, що відсоток збоїв зброї КНДР виявився високим — близько половини втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі.

"В таких випадках уламки не були знайдені", — зазначив Генпрокурор Андрій Костін.

У матеріалі йдеться, що останній зафіксований запуск ракети KN-23 по Україні було здійснено 27 лютого. А загальна кількість виявлених пусків збігається з даними розвідки, згідно з якими КНДР поставила РФ близько 50 балістичних ракет — три було випущено по Києву та околицях.

Цілями решти ракет були Харківська, Полтавська, Донецька та Кіровоградська області.

Зазначимо, що 28 березня Росія наклала вето продовження мандата групи експертів Комітету санкцій проти Північної Кореї в Раді Безпеки ООН. За кілька тижнів до цього орган заявив про розслідування повідомлення про передачу зброї з Північної Кореї до Росії. Всі інші члени Радбезу підтримали подовження роботи групи, а Китай утримався від голосування.

На вето Росії в ООН відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

А Представник Північної Кореї в ООН Кім Сонг заявив, що спроби США та інших західних країн щодо створення нових груп для моніторингу санкцій зазнають невдачі.