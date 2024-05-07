Около половины ракет КНДР, запущенных Россией по Украине, не достигли целей, — Reuters

Ракета KN-23. Фото: росСМИ

В Офисе Генерального прокурора Украины заявили, что около половины ракет северокорейского производства, которыми Россия ударила по Украине, сбились с траектории и взорвались в воздухе. В общей сложности были изучены обломки 21 из около 50 ракет КНДР.

Об этом пишет Reuters во вторник, 7 мая.

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Так, украинские прокуроры исследовали обломки 21 из около 50 северокорейских баллистических ракет, запущенных Россией с конца декабря по конец февраля.

Агентство пишет, что в ходе расследования было установлено, что процент сбоев оружия КНДР оказался высоким — около половины потеряли запрограммированные траектории и взорвались в воздухе.

"В таких случаях обломки не были найдены", — отметил Генпрокурор Андрей Костин.

В материале говорится, что последний зафиксированный запуск ракеты KN-23 по Украине был осуществлен 27 февраля. Общее количество обнаруженных пусков совпадает с данными разведки, согласно которым КНДР поставила РФ около 50 баллистических ракет — три были выпущены по Киеву и окрестностям.

Целями остальных ракет были Харьковская, Полтавская, Донецкая и Кировоградская области.

Отметим, что 28 марта Россия наложила вето на продление мандата группы экспертов Комитета санкций против Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. За несколько недель до этого орган заявил о расследовании сообщения о передаче оружия из Северной Кореи в Россию. Все остальные члены Совбеза поддержали продление работы группы, а Китай воздержался от голосования.

На вето России в ООН отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что попытки США и других западных стран по созданию новых групп для мониторинга санкций терпят неудачу.