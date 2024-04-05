САУ Богдана, характеристики, ціна, участь у бойових діях повномасштабної війни

Українська самохідна артилерійська установка "Богдана". Фото: Вікіпедія

Під час нинішньої повномасштабної війни, розв’язаної Росією, українська армія уже використала велику кількість різноманітної західної зброї та військової техніки. Але є не озброєнні ЗСУ і власне українські розробки. Про одну таку, самохідну установку 2С22 "Богдана", яка відзначилася у битві за острів Зміїний — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Як починалася "Богдана"

Днями впливове американське видання The New York Times повідомило, що український військово-промисловий комплекс за час повномасштабної російсько-української війни налагодив промисловий випуск самохідних артилерійських установок "Богдана". За даними ЗМІ, зараз в місяць Україна виробляє вісім одиниць цієї техніки.

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Історія ж цієї військової техніки, яка уже стала однією з легенд нинішньої війни, розпочалася ще за часів третього президента України, Віктора Ющенка — 2009 року. Тоді одна із українських компаній заявила про завершення розробки першого, дослідного зразка самохідної артилерійської установки на базі автомобіля КрАЗ-6322.

2018 року українська САУ 2С22, яка отримала назву "Богдана", взяла участь у столичному параді на честь Дня незалежності України. Тоді ж, у серпні, міністр оборони Степан Полторак повідомив про те, що "Богдана" проходить випробування — у Дніпропетровській та Житомирській областях.

Характеристики "Богдани"

Як вже було сказано, ця самохідна артилерійська установка, яку розробив Краматорський завод важкого верстатобудування, встановлена на колісну базу виробництва Кременчуцького автомобільного заводу. Дизельний двигун КрАЗ витрачає до 37 літрів пального на 100 кілометрів, запас ходу із контрольної витрати дизелю сягає 1200 кілометрів. Крім того, 2023 року тодішній очільник Міноборони Олексій Резніков повідомляв, що "Богдани" будуть створюватися на двох інших колісних базах — МАЗ-6317 та Tatra 815-7. Саме такі САУ увійшли в серійне виробництво.

Екіпаж "Богдани", який складається з п’яти осіб, захищає броньований корпус, який витримує постріли патронів калібру 7,62 мм з відстані близько 30 метрів при куту обстрілу плюс-мінус 30 градусів, або осколки аналогічної дії та потужності.

Гаубиця, встановлена на "Богдані", стріляє снарядами 155-го калібру. Контейнер з боєзапасом, встановлений на САУ, розрахований на 20 боєприпасів. На яку ж відстань 2С22 може завдавати удари? Максимальна дальність пострілів активно-реактивних снарядів сягає 60 кілометрів, а осколково-фугасних – до 42 км.

Вартість одного екземпляра української САУ "Богдана" становить, за інформацією від розробників, близько 2,5 млн доларів. Якщо порівняти, скажімо, із французькими самохідними установками Ceasar, то вітчизняна техніка є значно дешевша – Бельгія купувала у французів їхні САУ за 4,25 млн доларів за одиницю, а Колумбія за 5,6 млн.

Битва за Зміїний

На початку повномасштабної війни єдиний на той момент, дослідний екземпляр "Богдани", який перебував у Краматорську, хотіли знищити, аби та не дісталася росіянам. Але її вдалося розібрати на деталі й вивезти у Житомир, де її зібрали — і відправили на фронт.

Де вона відзначилася під час однієї із найважливіших операцій весни 2022 року. Це була битва за острів Зміїний – тобто фактично за те, щоб розблокувати порти Півдня України і відновити морський експорт зерна та іншої продукції.

Тоді, як згодом розповів тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, удари по російських кораблях в районі Зміїного та техніці на самому острові, були завдані не тільки французькими САУ Caesar, а й українськими "Богданами". Удари завдавалися з району міста Вилкове. За словами Сергія Пашинського, снаряди з "Богдани" знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Подальші бойові дії

На боях за звільнення острова Зміїний успіхи української самохідної артилерійської установки не завершилися. Уже на початку липня 2023 року 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені Костя Гордієнка використовувала "Богдану" в районі Бахмута.

Тоді ж, у серпні 2023-го, 1-ша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна продемонструвала роботу "Богдан", які були встановлені уже на нові колісні шасі — як білоруські МАЗ, так і чеські Tatra.

А у другій половині того ж року українське військове командування завдало влучних ударів по підрозділах російських військ, які обстрілювали прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Тоді були знищені російські установки "Град", а БТР, вантажівки, міномети, склад боєприпасів та жива сила ворога.

Зараз, за наявними даними, ЗСУ можуть використовувати до 30 одиниць 2С22 "Богдана". Тож варто чекати нових повідомлень про успішні удари українських САУ по російських цілях на театрі воєнних дій.