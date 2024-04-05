САУ Богдана, характеристики, цена, участие в боевых действиях полномасштабной войны

Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: Википедия

Во время нынешней полномасштабной войны, развязанной Россией, украинская армия уже использовала множество разнообразного западного оружия и военной техники. Но есть не вооруженные ВСУ и, собственно, украинские разработки. Об одной такой самоходной установке 2С22 "Богдана", которая отличилась в битве за остров Змеиный — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Как начиналась "Богдана"

На днях влиятельное американское издание The New York Times сообщило, что украинский военно-промышленный комплекс за время полномасштабной российско-украинской войны наладил промышленный выпуск самоходных артиллерийских установок "Богдана". По данным СМИ, сейчас в месяц Украина производит восемь единиц этой техники.

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История этой военной техники, которая уже стала одной из легенд нынешней войны, началась еще во времена третьего президента Украины, Виктора Ющенко — в 2009 году. Тогда одна из украинских компаний заявила о завершении разработки первого опытного образца самоходной артиллерийской установки на базе автомобиля КрАЗ-6322.

В 2018 году украинская САУ 2С22, получившая название "Богдана", приняла участие в столичном параде в честь Дня независимости Украины. Тогда же, в августе, министр обороны Степан Полторак сообщил о том, что "Богдан" проходит испытание — в Днепропетровской и Житомирской областях.

Характеристики "Богданы"

Как уже было сказано, эта самоходная артиллерийская установка, разработанная Краматорским заводом тяжелого станкостроения, установлена на колесную базу производства Кременчугского автомобильного завода. Дизельный двигатель КрАЗ тратит до 37 литров горючего на 100 километров, запас хода по контрольному расходу дизеля достигает 1200 километров. Кроме того, в 2023 тогдашний глава Минобороны Алексей Резников сообщал, что "Богданы" будут создаваться на двух других колесных базах — МАЗ-6317 и Tatra 815-7. Именно такие САУ вошли в серийное производство.

Экипаж "Богданы", состоящий из пяти человек, защищает бронированный корпус, выдерживающий выстрелы патронов калибра 7,62 мм с расстояния около 30 метров при углу обстрела плюс-минус 30 градусов, или осколки аналогичного действия и мощности.

Гаубица, установленная на "Богдане", стреляет снарядами 155 калибра. Контейнер с боезапасом, установленный на САУ, рассчитан на 20 боеприпасов. На какое же расстояние 2С22 может наносить удары? Максимальная дальность выстрелов активно-реактивных снарядов достигает 60 км, а осколочно-фугасных — до 42 км.

Стоимость одного экземпляра украинской САУ "Богдана" составляет, по информации от разработчиков, около 2,5 млн. долларов. Если сравнить, скажем, с французскими самоходными установками Ceasar, то отечественная техника значительно дешевле — Бельгия покупала у французов их САУ за 4,25 млн долларов за единицу, а Колумбия за 5,6 млн.

Битва за Змеиный

В начале полномасштабной войны единственный на тот момент опытный экземпляр "Богданы", находившийся в Краматорске, хотели уничтожить, чтобы та не досталась россиянам. Но ее удалось разобрать на детали и вывезти в Житомир, где ее собрали и отправили на фронт.

Где она отличилась в ходе одной из важнейших операций весны 2022 года. Это была битва за остров Змеиный — то есть фактически за то, чтобы разблокировать порты Юга Украины и восстановить морской экспорт зерна и другой продукции.

Тогда, как впоследствии рассказал тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, удары по российским кораблям в районе Змеиного и технике на самом острове были нанесены не только французским САУ Caesar, но и украинским "Богданам". Удары наносились из района города Вилково. По словам Сергея Пашинского, снаряды из "Богданы" уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Дальнейшие боевые действия

На боях за освобождение острова Змеиный успехи украинской самоходной артиллерийской установки не завершились. Уже в начале июля 2023 года 57 отдельная мотопехотная бригада имени Костя Гордиенко использовала "Богдану" в районе Бахмута.

Тогда же, в августе 2023-го, 1-я отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна продемонстрировала работу "Богдан", установленных уже на новые колесные шасси — как белорусские МАЗ, так и чешские Tatra.

А во второй половине того же года украинское военное командование нанесло меткие удары по подразделениям российских войск, которые обстреливали приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Тогда были уничтожены российские установки "Град", а БТР, грузовики, минометы, боеприпасы и живая сила врага.

Сейчас, по имеющимся данным, ВСУ могут использовать до 30 единиц 2С22 "Богдана". Следовательно, следует ожидать новых сообщений об успешных ударах украинских САУ по российским целям на театре военных действий.