Боєкомплект до HIMARS і не тільки — Міноборони США розсекретило вміст пакета допомоги України

Американська РСЗВ HIMARS з українським маркуванням. Фото ілюстративне: EPA

В Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України. Загальна вартість переданої допомоги сягає мільярда доларів.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Пентагону.

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Найближчим часом українська армія отримає, зокрема, додаткові керовані ракети RIM-7 Sea Sparrow та AIM-9M Sidewinder, боєприпаси для РСЗВ HIMARS та БМП Bradley.

Також йдеться про передачу:

ПЗРК Stinger;

стрілецької зброї та додаткових боєприпасів до неї;

155-мм артилерійських снарядів, включаючи осколко-фугасні та покращені боєприпаси подвійного призначення;

артилерійських снарядів калібру 105 мм;

мінометних снарядів калібру 60 мм;

бронеавтомобілів MRAP;

бронеавтомобілів HMMWV;

автомобілів матеріально-технічного забезпечення;

автомобілів для буксирування та транспортування техніки;

ракет трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням;

ПТРК Javelin і AT-4 HEAT;

високоточних авіабомб;

аеродромно-допоміжного обладнання;

протипіхотних мін Claymore;

підривних боєприпасів для знищення перешкод;

приладів нічного бачення;

запчастин та іншого допоміжного обладнання.

Раніше Сенат США підтримав пакет законопроєктів щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскації активів РФ. Загальний обсяг американської допомоги Україні становить майже 61 млрд доларів.

У середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання допомоги Україні та заявив, що військові постачання почнуться найближчими годинами.