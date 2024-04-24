Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Боєкомплект до HIMARS і не тільки — Міноборони США розсекретило вміст пакета допомоги України arrow

Боєкомплект до HIMARS і не тільки — Міноборони США розсекретило вміст пакета допомоги України

24 квітня 2024 19:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Боєкомплект до HIMARS і не тільки — Міноборони США розсекретило вміст пакета допомоги України
Американська РСЗВ HIMARS з українським маркуванням. Фото ілюстративне: EPA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України. Загальна вартість переданої допомоги сягає мільярда доларів. 

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Пентагону.

Читайте також:

Що отримають ЗСУ

Найближчим часом українська армія отримає, зокрема, додаткові керовані ракети RIM-7 Sea Sparrow та AIM-9M Sidewinder, боєприпаси для РСЗВ HIMARS та БМП Bradley.

Також йдеться про передачу:

  • ПЗРК Stinger;
  • стрілецької зброї та додаткових боєприпасів до неї;
  • 155-мм артилерійських снарядів, включаючи осколко-фугасні та покращені боєприпаси подвійного призначення;
  • артилерійських снарядів калібру 105 мм;
  • мінометних снарядів калібру 60 мм;
  • бронеавтомобілів MRAP;
  • бронеавтомобілів HMMWV;
  • автомобілів матеріально-технічного забезпечення;
  • автомобілів для буксирування та транспортування техніки;
  • ракет трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням;
  • ПТРК Javelin і AT-4 HEAT;
  • високоточних авіабомб;
  • аеродромно-допоміжного обладнання;
  • протипіхотних мін Claymore;
  • підривних боєприпасів для знищення перешкод; 
  • приладів нічного бачення; 
  • запчастин та іншого допоміжного обладнання.

Раніше Сенат США підтримав пакет законопроєктів щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскації активів РФ. Загальний обсяг американської допомоги Україні становить майже 61 млрд доларів.

У середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання допомоги Україні та заявив, що військові постачання почнуться найближчими годинами.

США
військова допомога
Україна
Пентагон
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри