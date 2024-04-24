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Боекомплект для HIMARS и не только — Минобороны США рассекретило содержимое пакета помощи Украины

24 апреля 2024 19:00
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Илья Рябинин
редактор
Боекомплект для HIMARS и не только — Минобороны США рассекретило содержимое пакета помощи Украины
Американский РСЗО HIMARS с украинской маркировкой. Фото иллюстративное: EPA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины. Общая стоимость переданной помощи достигает миллиарда долларов.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Пентагона.

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В ближайшее время украинская армия получит, в частности, дополнительные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9M Sidewinder, боеприпасы для РСЗО HIMARS и БМП Bradley.

Также речь идет о передаче:

  • ПЗРК Stinger;
  • стрелкового оружия и дополнительных боеприпасов к нему;
  • 155-мм артиллерийских снарядов, включая осколочно-фугасных и улучшенных боеприпасы двойного назначения;
  • артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
  • минометных снарядов калибра 60 мм;
  • бронеавтомобилей MRAP;
  • бронеавтомобилей HMMWV;
  • автомобилей материально-технического обеспечения;
  • автомобилей для буксировки и транспортировки техники;
  • ракет трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой;
  • ПТРК Javelin и AT-4 HEAT;
  • высокоточных авиабомб;
  • аэродромно-вспомогательного оборудования;
  • противопехотных мин Claymore;
  • взрывных боеприпасов для уничтожения препятствий;
  • приборов ночного видения;
  • запчастей и прочего вспомогательного оборудования.

Ранее Сенат США поддержал пакет законопроектов по оказанию помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине и заявил, что военные поставки начнутся в ближайшие часы.

США
военная помощь
Украина
Пентагон
война в Украине

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