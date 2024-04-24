Боекомплект для HIMARS и не только — Минобороны США рассекретило содержимое пакета помощи Украины
В Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины. Общая стоимость переданной помощи достигает миллиарда долларов.
Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Пентагона.
Что получат ВСУ
В ближайшее время украинская армия получит, в частности, дополнительные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9M Sidewinder, боеприпасы для РСЗО HIMARS и БМП Bradley.
Также речь идет о передаче:
- ПЗРК Stinger;
- стрелкового оружия и дополнительных боеприпасов к нему;
- 155-мм артиллерийских снарядов, включая осколочно-фугасных и улучшенных боеприпасы двойного назначения;
- артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
- минометных снарядов калибра 60 мм;
- бронеавтомобилей MRAP;
- бронеавтомобилей HMMWV;
- автомобилей материально-технического обеспечения;
- автомобилей для буксировки и транспортировки техники;
- ракет трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой;
- ПТРК Javelin и AT-4 HEAT;
- высокоточных авиабомб;
- аэродромно-вспомогательного оборудования;
- противопехотных мин Claymore;
- взрывных боеприпасов для уничтожения препятствий;
- приборов ночного видения;
- запчастей и прочего вспомогательного оборудования.
Ранее Сенат США поддержал пакет законопроектов по оказанию помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.
В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине и заявил, что военные поставки начнутся в ближайшие часы.
Читайте Новини.LIVE!