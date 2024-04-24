Боекомплект для HIMARS и не только — Минобороны США рассекретило содержимое пакета помощи Украины

Американский РСЗО HIMARS с украинской маркировкой. Фото иллюстративное: EPA

В Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины. Общая стоимость переданной помощи достигает миллиарда долларов.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Пентагона.

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В ближайшее время украинская армия получит, в частности, дополнительные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9M Sidewinder, боеприпасы для РСЗО HIMARS и БМП Bradley.

Также речь идет о передаче:

ПЗРК Stinger;

стрелкового оружия и дополнительных боеприпасов к нему;

155-мм артиллерийских снарядов, включая осколочно-фугасных и улучшенных боеприпасы двойного назначения;

артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

минометных снарядов калибра 60 мм;

бронеавтомобилей MRAP;

бронеавтомобилей HMMWV;

автомобилей материально-технического обеспечения;

автомобилей для буксировки и транспортировки техники;

ракет трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой;

ПТРК Javelin и AT-4 HEAT;

высокоточных авиабомб;

аэродромно-вспомогательного оборудования;

противопехотных мин Claymore;

взрывных боеприпасов для уничтожения препятствий;

приборов ночного видения;

запчастей и прочего вспомогательного оборудования.

Ранее Сенат США поддержал пакет законопроектов по оказанию помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине и заявил, что военные поставки начнутся в ближайшие часы.