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Боєприпаси для ЗСУ — у Чехії заявили, що кількість охочих приєднатися до ініціативи росте

9 червня 2024 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ініціатива Чехії щодо боєприпасів для ЗСУ — кількість охочих приєднатися росте
Український військовий із боєприпасами. Фото: ABACA/EAST NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її країна отримує звернення від різних держав, які висловили бажання приєднатися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Вона прогнозує, що до кінця року нашій державі нададуть близько пів мільйона боєприпасів.

Про це Яна Чернохова розповіла в інтерв'ю агентству ČTK, опублікованому в суботу, 8 червня. 

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"У нас на столі — меморандуми про взаєморозуміння. Країни зв’язуються з нами, і вони хочуть брати участь в ініціативі щодо боєприпасів", — розповіла міністерка.

Чернохова зазначила, що має бути достатньо постійних донорів і сподівається, що поставки проявлять себе на полі бою. Крім того, посадовиця підтримує використання Україною поставлених військових засобів на власний розсуд.

"У будь-якому разі немає жодного порушення міжнародного права з боку України. Як країна, що зазнала нападу, вона має право захищатися у спосіб, який вважає за потрібне", — пояснила міністерка.

Чехія підтримала німецьку ініціативу з посилення ППО

Чернохова висловила підтримку німецькій ініціативі з посилення протиповітряної оборони України.

"Ідеться не лише про забезпечення протиракетними системами, а й про навчання пілотів. Ми можемо запропонувати країнам навчання на літаках F-16 і Gripen. Потужності для цього має державне підприємство LOM Prague, яке неодноразово надавало пропозицію українській стороні", — додала посадовиця.

Нагадаємо, в Чехії заявили, що прагнутимуть залучати більші внески з усього світу для своєї програми забезпечення України боєприпасами. Водночас Чехія закликала союзників виконати зобов’язання й профінансувати боєприпаси в рамках ініціативи.

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