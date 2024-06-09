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Боеприпасы для ВСУ — в Чехии заявили, что количество желающих присоединиться к инициативе растет

9 июня 2024 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Инициатива Чехии по боеприпасам для ВСУ — количество желающих присоединиться растет
Украинский военный с боеприпасами. Фото: ABACA/EAST NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна получает обращение от разных государств, которые выразили желание присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Она прогнозирует, что до конца года нашему государству предоставят около полумиллиона боеприпасов.

Об этом Яна Чернохова рассказала в интервью агентству ČTK, опубликованном в субботу, 8 июня.

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"У нас на столе — меморандумы о взаимопонимании. Страны связываются с нами, и они хотят участвовать в инициативе по боеприпасам", — рассказала министр.

Чернохова отметила, что должно быть достаточно постоянных доноров и надеется, что поставки проявят себя на поле боя. Кроме того, чиновник поддерживает использование Украиной поставленных военных средств по собственному усмотрению.

"В любом случае нет никакого нарушения международного права со стороны Украины. Как страна, подвергшаяся нападению, она имеет право защищаться способом, который считает нужным", — пояснила министр.

Чехия поддержала немецкую инициативу по усилению ПВО

Чернохова выразила поддержку немецкой инициативе по усилению противовоздушной обороны Украины.

"Речь идет не только об обеспечении противоракетными системами, но и об обучении пилотов. Мы можем предложить странам обучение на самолетах F-16 и Gripen. Мощности для этого имеет государственное предприятие LOM Prague, которое неоднократно предоставляло предложение украинской стороне", — добавила чиновник.

Напомним, в Чехии заявили, что будут стремиться привлекать большие взносы по всему миру для своей программы обеспечения Украины боеприпасами. В то же время, Чехия призвала союзников выполнить обязательства и профинансировать боеприпасы в рамках инициативы.

Украина
война в Украине
боеприпасы
военная помощь
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Чехия
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