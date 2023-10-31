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Боєць Третьої ОШБр різко висловився про нардепів у військовій формі

31 жовтня 2023 03:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Боєць Третьої ОШБр різко висловився про нардепів у військовій формі
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чимало українських політиків нині фізично підготовлені, адже відвідують тренажерні зали. Тому їхня пряма дорога на фронт і захищати Батьківщину.

Такої думки дотримується заступник командира штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін. Про це він розповів в інтерв'ю для 5 каналу.

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На переконання заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна, нардепи не маюють права носити військову форму. Адже військову форму приміряти встигли, проте в армію йти не поспішають.

"Мене трохи дратує, що ці люди намагаються створити образ, який асоціює їх із тим, до чого вони взагалі не мають вiдношення. Усі розмови про армію, фронт. Мене дратує, що ці люди носять форму. Дратує, що ці люди відкривають рота з приводу ситуації на фронті, з приводу ситуації в обороні. Тому що вони до цього не мають жодного вiдношення і нічого для цього не зробили", — заявив Максим Жорін.

При цьому він наголосив, якщо народні депутати справді мають бажання стати залученими до війни, вони можуть підписати контракт і він готовий їх взяти до себе в бригаду.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін також розповів про те, чому окупанти пруть на Авдіївку, чому насилля в російській армії — це норма, і чому путін не залишив бажання захопити Київ.

Нагадаємо, українські війська просунулися поблизу Бахмута під час тривалих наступальних дій поблизу міста та на заході Запорізької області. ЗСУ просунулися через залізничну колію на південь від Андріївки.

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