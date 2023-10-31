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Боец Третьей ОШБр резко высказался о нардепах в военной форме

31 октября 2023 03:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Боец Третьей ОШБр резко высказался о нардепах в военной форме
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Многие украинские политики сейчас физически подготовлены, ведь посещают тренажерные залы. Поэтому у них прямой путь на фронт защищать Родину.

Такого мнения придерживается заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. Об этом он рассказал в интервью 5 каналу.

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По убеждению заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, нардепы не имеют права носить военную форму. Ведь военную форму примерить успели, но в армию идти не спешат.

"Меня немного раздражает, что эти люди пытаются создать образ, который ассоциирует их с тем, к чему они вообще не имеют отношения. Все разговоры об армии, фронте. Меня раздражает, что эти люди носят форму. Раздражает, что эти люди открывают рот по поводу ситуации на фронте, по поводу ситуации в обороне. Потому что они к этому не имеют никакого отношения и ничего для этого не сделали", — заявил Максим Жорин.

При этом он подчеркнул, если народные депутаты действительно хотят быть полезными, они могут подписать контракт и он готов их взять к себе в бригаду.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин также рассказал о том, почему оккупанты прут на Авдеевку, почему насилие в российской армии — это норма, и почему Путин не оставил желания захватить Киев.

Напомним, украинские войска продвинулись вблизи Бахмута во время длительных наступательных действий вблизи города и на западе Запорожской области. ВСУ продвинулись через железнодорожный путь к югу от Андреевки.

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