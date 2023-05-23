Боррель відповів на заяви Орбана про війну в Україні

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики України Жозеп Боррель. Фото: google.com

У Євросоюзі вважають, що справи України у війні з Росією йдуть добре. А із заявами про те, що Україна не зможе виграти війну — не згодні.

Про це заявив представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради ЄС за участі міністрів оборони.

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"Міністри не згодні з деякими людьми, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну і тому ми повинні припинити підтримувати її. Ні! Навпаки. Україна добре справляється. Це збиває з пантелику плани Путіна для швидкої перемоги. Україні вдається себе захищати", — наголосив Боррель.

Він також додав, що зараз Євросоюз однозначно є лідером у підтримці України. При цьому блок має намір і надалі надавати допомогу.

Нагадаємо, 23 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про неможливість України перемогти Росію. Він вважає, що завершити конфлікт можливо лише через переговори між Росією та США та чекає на повернення Трампа як президента США.

Незадовго через скандальні заяви Орбана проти України обвалився курс угорського форинта. Угорський форинт втратив 0,9% вартості та опустився до 377,2 форинта за євро, що стало найбільшим за сьогодні падінням серед валют країн, що розвиваються.