Боррель ответил на заявления Орбана о войне в Украине

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Украины Жозеп Боррель. Фото: google.com

В Евросоюзе считают, что дела Украины в войне с Россией идут хорошо. А с заявлениями о том, что Украина не сможет выиграть войну, не согласны.

Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета ЕС с участием министров обороны.

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"Министры не согласны с некоторыми людьми, которые говорят, что Украина не может выиграть эту войну и поэтому мы должны прекратить ее поддерживать. Нет! Наоборот. Украина хорошо справляется. Это сбивает с толку планы Путина для скорой победы. Украине удается себя защищать", — подчеркнул Боррель.

Он также добавил, что сейчас Евросоюз однозначно лидирует в поддержке Украины. При этом блок намерен и дальше оказывать помощь.

Напомним, 23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности Украины победить Россию. Он считает, что завершить конфликт можно только из-за переговоров между Россией и США и ожидает возвращения Трампа как президента США.

Незадолго из-за скандальных заявлений Орбана против Украины обрушился курс венгерского форинта. Венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим за сегодня падением среди валют развивающихся стран.