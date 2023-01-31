Росіяни почали активніше діяти на Вугледарському напрямку

Бої під Вугледаром: британська розвідка пояснила, як росія змінила тактику на цьому напрямку
За останні три дні дії російських окупаційних військ в районі Вугледара і Павлівки змінили свій характер. Замість розвідувальних атак росіяни перейшли до потужного штурму.
Про це повідомила у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни британська розвідка.
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Події під Вугледаром
Росіяни, як зазначають військові аналітики британської армії, змінили тактику під Вугледаром, де вони спочатку проводили зондувальні, розвідувальні атаки.
Тепер вони діють більш злагоджено і потужно, і окремі атаки трансформувалися у більш узгоджений штурм.
Успіхи росіян
Відомо, що на цьому напрямку воюють підрозділи 155-ї бригади морської піхоти рф.
Зараз, після доукомплектування там діє, імовірно, повноцінна бригада.
Можливим, на думку британської розвідки, є просування росіян на кількасот метрів уперед, за річку Кашлагач, яка в останні місяці була лінією фронту.
Нагадаємо, що 24 січня аналітики Інституту вивчення війни наголошували на тому, що наступ у районі Вугледара є лише пропагандистським вкидом росіян, аби відволікти увагу від Бахмута.
Російські пропагандистські джерела раптом почали масово наполягати на тому, що військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту нібито успішно прорвали українську оборону в районі Вугледара і просунулися уперед.
Експерти Інституту наголосили тоді, що не існує жодних доказів, зокрема, відеозаписів, які б свідчили на підтримку цих слів.
У ISW також заявили, що цей інформаційний вкид схожий на нещодавні події у Запорізькій області, де окупанти так само стверджували про локальні наступи, не підтверджуючи свої слова жодними доказами.
Крім того, пояснили експерти Інституту вивчення війни, у західній частині Донецької області досі немає жодних ознак реального відновлення боєздатності російських окупаційних підрозділів, які були знесилені ще у листопаді.
Фото: "Фокус"