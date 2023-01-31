Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Бої під Вугледаром: британська розвідка пояснила, як росія змінила тактику на цьому напрямку arrow

​​​​​​​Бої під Вугледаром: британська розвідка пояснила, як росія змінила тактику на цьому напрямку

31 січня 2023 12:08
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росіяни почали активніше діяти на Вугледарському напрямку
Росія, імовірно, перейшла від розвідувальних атак до повноцінного штурму в районі Вугледара
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

За останні три дні дії російських окупаційних військ в районі Вугледара і Павлівки змінили свій характер. Замість розвідувальних атак росіяни перейшли до потужного штурму.

Про це повідомила у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни британська розвідка.

Читайте також:

Події під Вугледаром

Росіяни, як зазначають військові аналітики британської армії, змінили тактику під Вугледаром, де вони спочатку проводили зондувальні, розвідувальні атаки.

Тепер вони діють більш злагоджено і потужно, і окремі атаки трансформувалися у більш узгоджений штурм.

Успіхи росіян

Відомо, що на цьому напрямку воюють підрозділи 155-ї бригади морської піхоти рф.

Зараз, після доукомплектування там діє, імовірно, повноцінна бригада.

Можливим, на думку британської розвідки, є просування росіян на кількасот метрів уперед, за річку Кашлагач, яка в останні місяці була лінією фронту.

Нагадаємо, що 24 січня аналітики Інституту вивчення війни наголошували на тому, що наступ у районі Вугледара є лише пропагандистським вкидом росіян, аби відволікти увагу від Бахмута.

Російські пропагандистські джерела раптом почали масово наполягати на тому, що військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту нібито успішно прорвали українську оборону в районі Вугледара і просунулися уперед.

Експерти Інституту наголосили тоді, що не існує жодних доказів, зокрема, відеозаписів, які б свідчили на підтримку цих слів.

У ISW також заявили, що цей інформаційний вкид схожий на нещодавні події у Запорізькій області, де окупанти так само стверджували про локальні наступи, не підтверджуючи свої слова жодними доказами.

Крім того, пояснили експерти Інституту вивчення війни, у західній частині Донецької області досі немає жодних ознак реального відновлення боєздатності російських окупаційних підрозділів, які були знесилені ще у листопаді.

Фото: "Фокус"

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:09 Ціна газу в Європі знизилась більш ніж у 5 разів після серпневого піка

13:06 Наслідки атаки масштабніші, ніж очікувалось: Братчук про енергетичну ситуацію на Одещині

13:00 Вдруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

12:55 Відрубав голову та кінцівки: СБУ викрила окупанта, який вбив цивільного на Харківщині

Новина з фото

12:53 ​​​​​​​Столична поліція викрила схему розповсюдження наркотиків: заборонені речовини ховали в жолудях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:52 Дев’ять років колонії: ВАКС виніс вирок ексслідчому Генпрокуратури Дмитру Сусу

12:51 Пародія зірки "Кварталу 95" на Миколу Тищенка у Таїланді потрапила в тренди YouTube

12:45 Боротьба з корупцією: Україна — на 116 місці світового рейтингу

12:34 ​​​​​​​Митників спіймали на махінаціях із швидкими: держава зазнала 20-мільйонних збитків

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Актуальне по темі

None 31 Січень 11:49

​​​​​​​Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі та поранені

None 31 Січень 07:21

Причина не у бажанні вступити до НАТО: Джонсон пояснив, чому путін напав на Україну

None 31 Січень 07:01

​​​​​​​Окупантам не вистачає лікарень: у Луганську “трьохсотих” росіян розміщують у пологових будинках

None 31 Січень 06:44

На якому напрямку росія готує новий великий наступ: прогноз ISW

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB