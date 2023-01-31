Россияне начали активнее действовать на Угледарском направлении

Бои под Угледаром: британская разведка объяснила, как россия изменила тактику на этом направлении
За последние три дня действия российских оккупационных войск в районе Угледара и Павловки изменили свой характер. Вместо разведывательных атак россияне перешли к мощному штурму.
Об этом сообщила в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны британская разведка.
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События под Угледаром
Россияне, как отмечают военные аналитики британской армии, изменили тактику под Угледаром, где они сначала проводили зондирующие, разведывательные атаки.
Теперь они действуют более слаженно и мощно, и отдельные атаки трансформировались в более согласованный штурм.
Успехи россиян
Известно, что в этом направлении воюют подразделения 155-й бригады морской пехоты россии.
Сейчас, после доукомплектования, там действует, вероятно, полноценная бригада.
Возможно, по мнению британской разведки, продвижение россиян на несколько сот метров вперед, за реку Кашлагач, которая в последние месяцы была линией фронта.
Напомним, что 24 января аналитики Института изучения войны отмечали, что наступление в районе Угледара является лишь пропагандистским вбросом россиян, чтобы отвлечь внимание от Бахмута.
Российские пропагандистские источники вдруг начали массово настаивать на том, что военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, якобы, успешно прорвали украинскую оборону в районе Угледара и продвинулись вперед.
Эксперты Института отметили тогда, что не существует никаких доказательств, в частности, видеозаписей, которые бы свидетельствовали в поддержку этих слов.
В ISW также заявили, что этот информационный вброс похож на недавние события в Запорожской области, где оккупанты также утверждали о локальных наступлениях, не подтверждая свои слова никакими доказательствами.
Кроме того, объяснили эксперты Института изучения войны, в западной части Донецкой области до сих пор нет никаких признаков реального возобновления боеспособности российских оккупационных подразделений, которые были обессилены еще в ноябре.
Фото: "Фокус"