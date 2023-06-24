Бої у Воронезькій області: "вагнерівці" влаштували військам РФ масове падіння авіації

Збитий вертоліт у Воронезькій області. Фото: росЗМІ

У Росії у Воронезькій області тривають бої "вагнерівців" з урядовими силами. Підрозділи "Групи Вагнера" повідомляють, що збили три російських гелікоптери.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відбувається

"Воронезька область. Вибухи, стрілянина. Авіація завдає ударів по трасі М-4, по якій рухаються бійці ПВК Вагнер", — зазначили у каналі ВЧК-ОГПУ.

Також місцеві жителі повідомляють, що у Павловському районі горить вертоліт.

Ще одні кадри, де видно падіння літаків та гелікоптерів.

Також у ПВК "Вагнер" заявляють, що затрофеїли російський ЗРГК "Панцирь" у Воронезькій області.

ЗРГК "Панцирь". Фото: росЗМІ

Де йдуть бої у регіоні

Бойові дії зафіксували у південній частині Воронезької області біля райцентрів Павловськ, Богучар та Верхній Мамон. Всі вони розташовані на околицях траси "Дон", біля великих дорожніх розв'язок, що "замикаються" на неї, повідомляє російське видання "Вёрстка".

"Очевидці повідомляють про стрілецькі бої із застосуванням бронетехніки в Рогачівці: це майже передмістя Воронежа, також місце дорожньої розв'язки. Бойової авіації у повітрі вони не бачили", — зазначають у повідомленні.

У виданні також додають, що "вагнерівці" планують або обійти перекриту в кількох місцях трасу "Дон", або залишити частину своїх сил у містах осторонь основного шляху до Москви. До прикладу, мешканці регіону помітили колону ПВК, яка рухається від траси "Дон" у бік дороги з Воронезької області до Волгограда.

Скриншот допису

Також місцеві жителі повідомляють про гелікоптерний удар на південній околиці Воронежа біля торгового центру "Твій дім", повідомили у "Вёрстка".

"Через дорогу від нього розташована найбільша нафтобаза регіону, де місцеві жителі вранці помітили бійців "Вагнера", які займали позиції на розв'язці між трасою "Дон" та дорогою, що веде прямо до Лівобережного житлового району міста", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, в Москві оголосили режим контртерористичної операції — уперше в історії Російської Федерації. На усіх в’їздах та виїздах із російської столиці ще з ночі з’явилися поліцейські.