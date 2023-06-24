Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Бої у Воронезькій області: "вагнерівці" влаштували військам РФ масове падіння авіації arrow

Бої у Воронезькій області: "вагнерівці" влаштували військам РФ масове падіння авіації

24 червня 2023 12:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Бої у Воронезькій області: "вагнерівці" влаштували військам РФ масове падіння авіації
Збитий вертоліт у Воронезькій області. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії у Воронезькій області тривають бої "вагнерівців" з урядовими силами. Підрозділи "Групи Вагнера" повідомляють, що збили три російських гелікоптери. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Що відбувається

"Воронезька область. Вибухи, стрілянина. Авіація завдає ударів по трасі М-4, по якій рухаються бійці ПВК Вагнер", — зазначили у каналі ВЧК-ОГПУ.

Також місцеві жителі повідомляють, що у Павловському районі горить вертоліт. 

Ще одні кадри, де видно падіння літаків та гелікоптерів.

Також у ПВК "Вагнер" заявляють, що затрофеїли російський ЗРГК "Панцирь" у Воронезькій області. 

null
ЗРГК "Панцирь". Фото: росЗМІ

Де йдуть бої у регіоні

Бойові дії зафіксували у південній частині Воронезької області біля райцентрів Павловськ, Богучар та Верхній Мамон. Всі вони розташовані на околицях траси "Дон", біля великих дорожніх розв'язок, що "замикаються" на неї, повідомляє російське видання "Вёрстка".

"Очевидці повідомляють про стрілецькі бої із застосуванням бронетехніки в Рогачівці: це майже передмістя Воронежа, також місце дорожньої розв'язки. Бойової авіації у повітрі вони не бачили", — зазначають у повідомленні.

У виданні також додають, що "вагнерівці" планують або обійти перекриту в кількох місцях трасу "Дон", або залишити частину своїх сил у містах осторонь основного шляху до Москви. До прикладу, мешканці регіону помітили колону ПВК, яка рухається від траси "Дон" у бік дороги з Воронезької області до Волгограда.

Скриншот допису

Також місцеві жителі повідомляють про гелікоптерний удар на південній околиці Воронежа біля торгового центру "Твій дім", повідомили у "Вёрстка".

"Через дорогу від нього розташована найбільша нафтобаза регіону, де місцеві жителі вранці помітили бійців "Вагнера", які займали позиції на розв'язці між трасою "Дон" та дорогою, що веде прямо до Лівобережного житлового району міста", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, в Москві оголосили режим контртерористичної операції — уперше в історії Російської Федерації. На усіх в’їздах та виїздах із російської столиці ще з ночі з’явилися поліцейські. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB