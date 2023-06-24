Бои в Воронежской области: "вагнеровцы" устроили войскам РФ массовое падение авиации

Сбитый вертолет в Воронежской области. Фото: росСМИ

В России в Воронежской области продолжаются бои "вагнеровцев" с правительственными силами. Подразделения "Группы Вагнера" сообщают, что сбили три российских вертолета.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Воронежская область. Взрывы, стрельба. Авиация наносит удары по трассе М-4, по которой двигаются бойцы ПВК Вагнер", — отметили в канале ВЧК-ОГПУ.

Местные жители сообщают, что в Павловском районе горит вертолет.

Еще одни кадры, где видны падения самолетов и вертолетов.

Также в ЧВК "Вагнер" заявляют, что затрофеили российский ЗРГК "Панцирь" в Воронежской области.

ЗРГК "Панцирь". Фото: росЗМІ

Где идут бои в регионе

Боевые действия зафиксировали в южной части Воронежской области возле райцентров Павловск, Богучар и Верхний Мамон. Все они расположены в окрестностях трассы "Дон", возле больших дорожных развязок, замыкающихся на нее, сообщает российское издание "Вёрстка".

"Очевидцы сообщают о стрелковых боях с применением бронетехники в Рогачевке: это почти пригород Воронежа, также место дорожной развязки. Боевой авиации в воздухе они не видели", — отмечают в сообщении.

В издании также добавляют, что "вагнеровцы" планируют либо обойти перекрытую в нескольких местах трассу "Дон", либо оставить часть своих сил в городах в стороне от основного пути в Москву. К примеру, жители региона заметили колонну ЧВК, которая двигается от трассы "Дон" в сторону дороги из Воронежской области в Волгоград.

Скриншот сообщения

Также местные жители сообщают о вертолетном ударе на южной окраине Воронежа возле торгового центра "Твой дом", сообщили в "Вёрстке".

"Через дорогу от него расположена крупнейшая нефтебаза региона, где местные жители утром заметили бойцов "Вагнера", занимавших позиции на развязке между трассой "Дон" и дорогой, ведущей прямо к Левобережному жилому району города", — отметили в сообщении.

Напомним, в Москве объявили режим контртеррористической операции — впервые в истории Российской Федерации. На всех въездах и выездах из российской столицы еще ночью появились полицейские.