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Бої в "червоних" зонах — ГУР показало відео роботи Міжнародного легіону

11 травня 2024 16:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бої в "червоних" зонах — ГУР показало відео роботи Міжнародного легіону
Боєць Міжнародного легіону. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

До лав Збройних сил України входять, зокрема, й іноземні громадяни. Головне Управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило відео, як бійці Міжнародного легіону працюють в "червоних" зонах.

Відповідні кадри показала пресслужба ГУР у суботу, 11 травня.

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Так, на відео з камер воїнів зафіксована робота  Міжнародного легіону ГУР.

На кадрах видно епізоди евакуаційної операції, яка відбулась у квітні 2024 року на одному з напрямків фронту. 

"Жодного сумніву, коли йдеться про бойового побратима і  честь підрозділу ― лише професіоналізм, злагодженість дій та сила духу", — зауважили в українській розвідці.

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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, російські загарбники відновили штурмові дії біля села Глибоке Харківської області. Наразі українські військові очікують посилення вогню противника.

Також ми писали, що у зв'язку із наступом РФ жителів прикордонних районів Харківщини евакуюють до безпечних місць. 

ЗСУ
евакуація
іноземці
війна в Україні
ГУР
фронт

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