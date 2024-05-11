Бої в "червоних" зонах — ГУР показало відео роботи Міжнародного легіону

Боєць Міжнародного легіону. Фото: скриншот з відео

До лав Збройних сил України входять, зокрема, й іноземні громадяни. Головне Управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило відео, як бійці Міжнародного легіону працюють в "червоних" зонах.

Відповідні кадри показала пресслужба ГУР у суботу, 11 травня.

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Так, на відео з камер воїнів зафіксована робота Міжнародного легіону ГУР.

На кадрах видно епізоди евакуаційної операції, яка відбулась у квітні 2024 року на одному з напрямків фронту.

"Жодного сумніву, коли йдеться про бойового побратима і честь підрозділу ― лише професіоналізм, злагодженість дій та сила духу", — зауважили в українській розвідці.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, російські загарбники відновили штурмові дії біля села Глибоке Харківської області. Наразі українські військові очікують посилення вогню противника.

Також ми писали, що у зв'язку із наступом РФ жителів прикордонних районів Харківщини евакуюють до безпечних місць.