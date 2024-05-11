Бои в "красных" зонах — ГУР показало видео работы Международного легиона

Боец международного легиона. Фото: скриншот с видео

В ряды Вооруженных сил Украины входят, в частности, и иностранные граждане. Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало видео, как бойцы Международного легиона работают в "красных" зонах.

Соответствующие кадры показала пресс-служба ГУР в субботу, 11 мая.

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На видео с камер воинов зафиксирована работа Международного легиона ГУР.

На кадрах видны эпизоды эвакуационной операции, которая прошла в апреле 2024 года на одном из направлений фронта.

"Никакого сомнения, когда речь идет о боевом побратиме и чести подразделения — только профессионализм, слаженность действий и сила духа", — отметили в украинской разведке.

Скриншот поста ГУР

Напомним, российские захватчики возобновили штурмовые действия возле села Глубокое Харьковской области. Пока украинские военные ожидают усиления огня противника.

Также мы писали, что в связи с наступлением РФ жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места.