Бои в "красных" зонах — ГУР показало видео работы Международного легиона
В ряды Вооруженных сил Украины входят, в частности, и иностранные граждане. Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало видео, как бойцы Международного легиона работают в "красных" зонах.
Соответствующие кадры показала пресс-служба ГУР в субботу, 11 мая.
Работа Международного легиона на фронте
На видео с камер воинов зафиксирована работа Международного легиона ГУР.
На кадрах видны эпизоды эвакуационной операции, которая прошла в апреле 2024 года на одном из направлений фронта.
"Никакого сомнения, когда речь идет о боевом побратиме и чести подразделения — только профессионализм, слаженность действий и сила духа", — отметили в украинской разведке.
Напомним, российские захватчики возобновили штурмовые действия возле села Глубокое Харьковской области. Пока украинские военные ожидают усиления огня противника.
Также мы писали, что в связи с наступлением РФ жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места.
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