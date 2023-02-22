Боїться за власне життя: біля стадіону "Лужники", де виступав путін, помітили ППО
У росії навпроти стадіону "Лужники", де відбувався проплачений кремлем концерт, помітили систему ППО. Йдеться про комплекс Панцир-С1.
Про це інформує російський телеканал "Дождь".
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Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв підтвердив "Дождю", що йдеться про комплекс Панцир-С1. За його словами, розміщення систем ППО під час подібних заходів у москві стало нормальною практикою, адже путін як ніколи переживає за власне життя.
Зазначається, що раніше такі комплекси встановили у Ново-Огарьово біля резиденції путіна, на даху будівлі міноборони рф і на даху офіс-центру неподалік кремля.
Окрім того, напередодні на оглядовому майданчику Воробйових гір встановили триметровий паркан із металопрофілю, за яким стоять вантажівки камуфляжного кольору.
Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого в "Лужниках" зібралися десятки тисяч людей на проплачений концерт путіна. Офіційно захід називається "Святкова програма "Слава захисникам Вітчизни".
Однак, більшість трибун пустували, попри те, що на концерт звозили проплачену масовку. Окрім того, росіян змушували йти на концерт диктатора під загрозою звільнення.