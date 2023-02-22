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Боится за свою жизнь: у стадиона "Лужники", где выступал путин, заметили ПВО

22 февраля 2023 16:41
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
У стадиона Лужники, где выступал путин, заметили ПВО
Установку ПВО разместили на Воробьевых горах напротив "Лужников"
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В россии напротив стадиона "Лужники", где проходил проплаченный кремлем концерт, заметили систему ПВО. Речь идет о комплексе Панцирь-С1.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

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Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтвердил "Дождю", что речь идет о комплексе Панцирь-С1. По его словам, размещение систем ПВО во время подобных мероприятий в москве стало нормальной практикой, ведь путин как никогда переживает за свою жизнь.

Отмечается, что ранее такие комплексы установили в Ново-Огарево возле резиденции путина, на крыше здания минобороны рф и на крыше офис-центра недалеко от кремля.

Кроме того, накануне на смотровой площадке Воробьевых гор установили трехметровый забор из металлопрофиля, за которым стоят камуфляжные грузовики.

Напомним, сегодня, 22 февраля в "Лужниках" собрались десятки тысяч человек на проплаченный концерт путина. Официально мероприятие называется "Праздничная программа "Слава защитникам Отечества".

Однако большинство трибун были пустыми, несмотря на то, что на концерт свозили проплаченную массовку. Кроме того, россиян заставляли идти на концерт диктатора под угрозой увольнения.

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