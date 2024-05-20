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БпЛА знову прямують до Львівщини — ПС попереджають про небезпеку

20 травня 2024 05:16
оновлено: 05:25
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вранці 20 травня — "шахеди" знову летять до Львівської області
Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 20 травня продовжується. Небезпека ударних безпілотників тривала всю ніч, наразі дрони знову прямують до Львівської області, де мешканців повторно попередили про загрозу.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram. 

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Повітряна тривога вранці 20 травня

Українські бійці зазначили, що наразі ударні БпЛА виявили:

  • на півдні та півночі Миколаївської області;
  • в центральній частині Полтавської області;
  • у Тернопільській області, курсом на Львівщину.
Повітряна тривога вранці 20 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжує "червоніти" в таких областях:

  • Львівській,
  • Івано-Франківській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Миколаївській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 20 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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