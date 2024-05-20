Повітряна тривога вранці 20 травня — "шахеди" знову летять до Львівської області

БпЛА знову прямують до Львівщини — ПС попереджають про небезпеку
20 травня 2024 05:16
оновлено: 05:25
Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM
Повітряна тривога в Україні зараз 20 травня продовжується. Небезпека ударних безпілотників тривала всю ніч, наразі дрони знову прямують до Львівської області, де мешканців повторно попередили про загрозу.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
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Українські бійці зазначили, що наразі ударні БпЛА виявили:
- на півдні та півночі Миколаївської області;
- в центральній частині Полтавської області;
- у Тернопільській області, курсом на Львівщину.
Наразі повітряна тривога продовжує "червоніти" в таких областях:
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Миколаївській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській.
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