Повітряна тривога вранці 20 травня — "шахеди" знову летять до Львівської області

Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 20 травня продовжується. Небезпека ударних безпілотників тривала всю ніч, наразі дрони знову прямують до Львівської області, де мешканців повторно попередили про загрозу.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

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Українські бійці зазначили, що наразі ударні БпЛА виявили:

на півдні та півночі Миколаївської області;

в центральній частині Полтавської області;

у Тернопільській області, курсом на Львівщину.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжує "червоніти" в таких областях:

Львівській,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Миколаївській,

Сумській,

Полтавській,

Харківській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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