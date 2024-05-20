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БПЛА снова направляются во Львовскую область — ПС предупреждают об опасности

20 мая 2024 05:16
обновлено: 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога утром 20 мая - "шахеды" снова летят во Львовскую область
Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 20 мая продолжается. Опасность ударных беспилотников продолжалась всю ночь, пока дроны снова направляются во Львовскую область, где жителей повторно предупредили об угрозе.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога утром 20 мая

Украинские бойцы отметили, что ударные БпЛА обнаружили.

  • на юге и севере Николаевской области;
  • в центральной части Полтавской области;
  • в Тернополе, курсом на Львовщину.
Воздушная тревога утром 20 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога продолжает "краснеть" в следующих областях:

  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Николаевской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 20 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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беспилотники
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