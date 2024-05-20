Воздушная тревога утром 20 мая - "шахеды" снова летят во Львовскую область

Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине 20 мая продолжается. Опасность ударных беспилотников продолжалась всю ночь, пока дроны снова направляются во Львовскую область, где жителей повторно предупредили об угрозе.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские бойцы отметили, что ударные БпЛА обнаружили.

на юге и севере Николаевской области;

в центральной части Полтавской области;

в Тернополе, курсом на Львовщину.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога продолжает "краснеть" в следующих областях:

Львовской,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Николаевской,

Сумской,

Полтавской,

Харьковской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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