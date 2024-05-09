Удари калібрами по Україні

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: Скриншот з відео

Росіяни дедалі частіше почали знову використовувати ракети типу "Калібр" для ударів по Україні. Також ворог посилив свою присутність у Чорному морі та заводить туди бойові кораблі.

Про це речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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Речник розповів, що напередодні росіяни знову використали ракети цього типу, які вони запускають із бойових суден з акваторії Чорного моря. Це стало вже четвертим поспіль використанням "Калібрів" за останні дні, хоча раніше окупанти тимчасово припинили використовувати їх.

"Росіяни намагаються виводити на чергування підводні човни, адже їх локацію важко визначити, але не для ЗСУ. Минулої атаки вивели малий ракетний корабель з 12 "Калібрами". Так ворог намагається показати присутність у Чорному морі, але у них є проблема з використанням ракетоносіїв, адже вони не так активно їх застосовують і, можливо, ж проблема з пусковими установками на самих кораблях", — додав Братчук.

Нагадаємо, раніше у ВМС України пояснили причини, чому Росія припинила обстріли України крилатими ракетами "Калібр".

Проте, як заявиив раніше Плетенчук, у росіян немає дефіциту з "Калібрами", є інші логістичні проблеми.