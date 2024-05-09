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Братчук объяснил, почему россияне возобновили удары "Калибрамы" по Украине

9 мая 2024 07:57
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Удары калибрами по Украине
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: Скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Россияне все чаще стали снова использовать ракеты типа "Калибр" для ударов по Украине. Также враг усилил свое присутствие в Черном море и заводит туда боевые корабли.

Об этом пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал в эфире телеканала "Ми-Україна" .

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Спикер рассказал, что накануне россияне снова использовали ракеты этого типа, которые они запускают с боевых судов из акватории Черного моря. Это стало уже четвертым подряд использованием "Калибров" за последние дни, хотя раньше оккупанты временно прекратили использовать их.

"Россияне пытаются выводить на дежурство подлодки, ведь их локацию трудно определить, но не для ВСУ. Прошлой атаки вывели малый ракетный корабль с 12 "Калибрами". Так враг пытается показать присутствие в Черном море, но у них есть проблема с использованием ракетоносителей, ведь они не так активно их применяют и, возможно, проблема с пусковыми установками на самих кораблях", — добавил Братчук.

Напомним, ранее в ВМС Украины объяснили причины , по которым Россия прекратила обстрелы Украины крылатыми ракетами "Калибр".

Однако, как заявил Плетенчук, у россиян нет дефицита с "Калибрами", есть другие логистические проблемы.

ВСУ
Черное море
россияне
армия
Сергей Братчук
война в Украине
калибры

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