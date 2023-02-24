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Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

24 лютого 2023 12:00
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Брехня росії як курс зовнішньої політики недокраїни
За тиждень до 24 лютого Захарова глузливо запропонувала відсвяткувати "черговий день ненападу"
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Готуючись до вторгнення в Україну, росія безсоромно брехала всьому світу про те, що не збирається ні на кого нападати. Чим це завершилося — Україна та світ побачили о четвертій ранку 24 лютого 2022 року.

Новини.LIVE презентують хронологію виступів російських офіційних осіб за останній тиждень перед широкомасштабним вторгненням. Сьогодні, через рік, згадувати цю криваву брехню огидно, але необхідно: жоден із злочинів кремля не має бути забутий і не повинен уникнути відповідальності.

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16 лютого: "Сьогодні ми святкуємо черговий день ненападу на Україну"

З цим глузливим повідомленням виступила за вісім днів до початку широкомасштабної російської агресії офіційний представник російського МЗС Марія Захарова. За її словами, "західні ЗМІ", які попереджали Україну про вторгнення, намагалися зробити все можливе для розв'язання війни, проте їхні підступні плани провалилися.

"Вони спробували зробити все, щоб війна відбулася, і, можливо, на сторінках їхніх газет бої були неабиякі. Але до реальності це не має жодного стосунку", — оком не моргнувши збрехала Захарова.

17 лютого: "Це все слова"

Наступного дня естафету Захарової перехопили відразу двоє високопоставлених розмовляючих голів — російський міністр закордонних справ Сергій Лавров і його заступник Сергій Вершинін.

"Соромно чи ні нашим деяким партнерам, які ініціюють поширення наклепу, дезінформації та займаються інформаційним тероризмом (навіть іншого слова не виходить сказати)? Не думаю, що вони колись покаються в цьому. Їх треба виводити на чисту воду. Це відбувається щодня. Але з них як з гуся вода: то 15 лютого, то 16 лютого, тепер уже 20 лютого", — заявив Лавров на спільній пресконференції з тодішнім міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Сергій Лавров

Того ж дня заступник Лаврова Вершинін, виступаючи на брифінгу Ради Безпеки ООН, присвяченому Мінським угодам, звинуватив США в спробах спровокувати миролюбний кремль на напад, який зовсім не планувався.

"Щодо агресії, яка готується росією проти України. Нам деякі послужливо підказують якісь військові сценарії, послужливо. Зробив це і держсекретар США, який перерахував якісь провокації як приводи для нападу на Україну. Такі безпідставні інсинуації викликають жаль. Більше того, я сказав, що вони небезпечні, оскільки додають напруженості і в і без того напружену атмосферу. Але це все слова", — процитував виступ Вершиніна офіційний сайт постійного представництва рф в ООН.

18 лютого: "Пропаганда, фейки та вигадки"

Через день очільник російського МЗС вкотре розкритикував "фейки" про напад, заявивши, що вони "викликають посмішку".

"Головне, щоб самі автори цих фейків вірили в те, про що говорять. Їм це подобається. Якщо самому приємно, будь ласка. Чому б цим не займатися?" — сказав Лавров, відповідаючи на запитання телеканалу "РТ".

20 лютого: "Росія ніколи ні на кого не нападала"

З цією феєричною заявою виступив "рот путіна" Дмитро Пєсков, уже традиційно звинувативши Захід у "нагнітанні істерії".

"Скажімо так, з історією все-таки у них на Заході, як ми переконалися нещодавно, не дуже добре. Але нагадуємо, що росія впродовж усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. І росія, яка пережила стільки воєн, — це остання країна в Європі, яка взагалі хоче говорити, навіть вимовляти слово "війна", — розповів Пєсков.

22 лютого: "Усі спірні питання буде вирішено під час переговорів"

Навіть після "визнання" так званих "ЛНР" та "ДНР" у межах Луганської та Донецької областей кремль продовжив брехати про свою миролюбність. Так, відповідаючи 22 лютого 2022 року на питання російських ЗМІ, путін заявив, що росія розраховує на дипломатичне вирішення конфлікту, проте цьому перешкоджають нібито агресивні дії України.

"Ми розраховуємо, і я хочу на цьому наголосити, що всі спірні питання буде вирішено у перебігу переговорів між київською сьогоднішньою владою та керівництвом цих республік. На жаль, наразі ми розуміємо, що це неможливо, оскільки бойові дії там досі тривають, і більше того, вони мають тенденцію до загострення. Але сподіваюся, що так буде в майбутньому", — заявив він.

Мине рік, і, виступаючи з посланням до Радфеду, путін як і раніше продовжить брехати про те, що росія не веде війну з Україною, а нібито бореться проти "київського режиму" і "його західних господарів". Так само він брехатиме до самого кінця, аж до лави підсудних у Гаазі. Але тоді вже його брехня представлятиме інтерес лише для суддів — й істориків майбутнього.

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