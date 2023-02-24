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Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

24 февраля 2023 12:00
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Ложь россии как курс внешней политики недостраны
За неделю до 24 февраля Захарова издевательски предложила отметить "очередной день ненападения"
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Готовясь к вторжению в Украину, россия бесстыдно лгала всему миру о том, что не собирается ни на кого нападать. Чем это закончилось — Украина и мир увидели в четыре часа утра 24 февраля 2022 года.

Новини.LIVE представляют хронологию выступлений российских официальных лиц в последнюю неделю перед широкомасштабным вторжением. Сегодня, год спустя, вспоминать об этой кровавой лжи омерзительно, но необходимо: ни одно из преступлений кремля не должно быть забыто и не может избежать ответственности.

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16 февраля: "Сегодня мы отмечаем очередной день ненападения на Украину"

С этим издевательским сообщением выступила за восемь дней до начала широкомасштабной российской агрессии официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, "западные СМИ", предупреждавшие Украину о вторжении, пытались сделать все возможное для развязывания войны, однако их коварные планы провалились.

"Они попытались сделать все, чтобы война состоялась, и, возможно, на страницах их газет бои были нешуточные. Но к реальности это не имеет никакого отношения", — глазом ни моргнув солгала Захарова.

17 февраля: "Это все слова"

На следующий день эстафету Захаровой перехватили сразу двое высокопоставленных говорящих голов — российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его заместитель Сергей Вершинин.

"Стыдно или нет нашим некоторым партнерам, которые инициируют распространение клеветы, дезинформации и занимаются информационным терроризмом (даже другого слова не получается сказать)? Не думаю, что они когда-либо покаются в этом. Их надо выводить на чистую воду. Это происходит ежедневно. Но с них как с гуся вода: то 15 февраля, то 16 февраля, теперь уже 20 февраля", — заявил Лавров на совместной пресс-конференции с тогдашним министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Сергій Лавров

В тот же день заместитель Лаврова Вершинин, выступая на брифинге Совета Безопасности ООН, посвященному Минским соглашениям, обвинил США в попытках спровоцировать миролюбивый кремль на совершенно непланировавшееся нападение.

"Что касается готовящейся якобы агрессии россии против Украины. Нам некоторые услужливо подсказывают какие-то военные сценарии, услужливо. Сделал это и госсекретарь США, который перечислил некие провокации как предлоги для нападения на Украину. Такие безосновательные инсинуации вызывают сожаление. Более того, я сказал, что они опасны, поскольку добавляют напряженности и в без того напряженную атмосферу. Но это все слова", — процитировал выступление Вершинина официальный сайт постоянного представительства рф в ООН.

18 февраля: "Пропаганда, фейки и вымыслы"

День спустя глава российского МИД в очередной раз накинулся на "фейки" о готовящемся нападении, заявив, что они "вызывают улыбку".

"Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься?" — сказал Лавров, отвечая на вопросы телеканала "РТ".

20 февраля: "Россия никогда ни на кого не нападала"

С этим феерическим заявлением выступил "рот путина" Дмитрий Песков, уже традиционно обвинив Запад в "нагнетании истерии".

"Скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война", — поведал Песков.

22 февраля: "Все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров"

Даже после "признания" так называемых "ЛНР" и "ДНР" в границах Луганской и Донецкой областей кремль продолжил лгать о своем миролюбии. Так, отвечая 22 февраля 2022 года на вопросы российских СМИ, путин заявил, что россия рассчитывает на дипломатическое разрешение конфликта, однако этому препятствуют якобы агрессивные действия Украины.

"Мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик. К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются, и более того, они имеют тенденцию к обострению. Но надеюсь, что так будет в будущем", — заявил он.

Пройдет год, и, выступая с посланием к Совфеду, путин по-прежнему продолжит врать о том, что россия не ведет войну с Украиной, а якобы сражается против "киевского режима" и "его западных хозяев". Точно так же он будет врать до самого конца, вплоть до скамьи подсудимых в Гааге. Но тогда уже его ложь будет представлять интерес только для судей — и историков будущего.

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