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Брянський хімзавод став мішенню БпЛА

9 квітня 2024 02:59
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Брянську зараз 9 квітня - що відомо
Брянський хімічний завод. Фото: Astra
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Брянській області Росії безпілотні літальні апарати атакували хімічний завод, на якому виробляють вибухівку. Від жовтня 2023 року його атакували щонайменше пʼять разів.

Про це у вівторок, 9 квітня, пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на власні джерела.

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Завод входить до Концерну "Техмаш" державної корпорації "Ростех".

Вказується, що атака дронів на Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР сталася в п'ятницю, 5 квітня.

"Завод атакували два безпілотники. Унаслідок ударів у споруджуваному корпусі почалася пожежа, в іншому - було пробито покрівлю. Ніхто не постраждав, керівництво евакуювало 18 співробітників заводу", — повідомив канал. 

Видання Astra зауважило, що перед цим завод атакували 30 грудня, внаслідок чого вибило шибки в адміністративній будівлі. Також дрон вибухнув на території підприємства 21 листопада, тоді як 14 листопада БПЛА упав та пробив дах цеху, який будувався. 13 жовтня два безпілотники пошкодили дах та вентиляційну камеру виробничого приміщення.

Офіційні особи РФ не повідомляли про атаку на завод.

Згідно з даними з відкритих джерел, АТ "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР" спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин та утилізації боєприпасів. Зокрема, сейсмічних зарядів, шашок-детонаторів, скажинно-шпурових зарядів, амонітів.

Нагадаємо, що РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон зайшли в Бєлгородську область

Також ми писали про те, що у ЗМІ повідомляють про збиття винищувача Су-34 на Бєлгородщині

безпілотники
хімічний завод
Росія
атака

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