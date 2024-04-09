Вибухи у Брянську зараз 9 квітня - що відомо

Брянський хімічний завод. Фото: Astra

У Брянській області Росії безпілотні літальні апарати атакували хімічний завод, на якому виробляють вибухівку. Від жовтня 2023 року його атакували щонайменше пʼять разів.

Про це у вівторок, 9 квітня, пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на власні джерела.

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Завод входить до Концерну "Техмаш" державної корпорації "Ростех".

Вказується, що атака дронів на Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР сталася в п'ятницю, 5 квітня.

"Завод атакували два безпілотники. Унаслідок ударів у споруджуваному корпусі почалася пожежа, в іншому - було пробито покрівлю. Ніхто не постраждав, керівництво евакуювало 18 співробітників заводу", — повідомив канал.

Видання Astra зауважило, що перед цим завод атакували 30 грудня, внаслідок чого вибило шибки в адміністративній будівлі. Також дрон вибухнув на території підприємства 21 листопада, тоді як 14 листопада БПЛА упав та пробив дах цеху, який будувався. 13 жовтня два безпілотники пошкодили дах та вентиляційну камеру виробничого приміщення.

Офіційні особи РФ не повідомляли про атаку на завод.

Згідно з даними з відкритих джерел, АТ "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР" спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин та утилізації боєприпасів. Зокрема, сейсмічних зарядів, шашок-детонаторів, скажинно-шпурових зарядів, амонітів.

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