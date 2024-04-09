Взрывы в Брянске сейчас 9 апреля – что известно

Брянский химический завод. Фото: Astra

В Брянской области России беспилотные летательные аппараты атаковали химический завод, на котором производится взрывчатка. С октября 2023 года его атаковали не менее пяти раз.

Об этом во вторник, 9 апреля, пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на собственные источники.

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Завод входит в Концерн "Техмаш" государственной корпорации "Ростех".

Указывается, что атака дронов на Брянский химический завод имени 50-летия СССР произошла в пятницу, 5 апреля.

"Завод атаковали два беспилотника. В результате ударов в строящемся корпусе начался пожар, в другом - была пробита кровля. Никто не пострадал, руководство эвакуировало 18 сотрудников завода", — сообщил канал.

Издание Astra отметило, что перед этим завод атаковали 30 декабря, в результате чего выбило стекла в административном здании. Также дрон взорвался на территории предприятия 21 ноября, тогда как 14 ноября БПЛА упала и пробил крышу строящегося цеха. 13 октября два беспилотника повредили крышу и вентиляционную камеру производственного помещения.

Официальные лица РФ не сообщали об атаке на завод.

Согласно данным из открытых источников, АО Брянский химический завод имени 50-летия СССР специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ и утилизации боеприпасов. В частности, сейсмических зарядов, шашек-детонаторов, искаженно-шпуровых зарядов, аммонитов.

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