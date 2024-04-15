Бригада Гвардії наступу "Помста" шукає вправного оператора бойових дронів

Військовий запускає дрон. Фото: Михайло Федоров

Бойовий підрозділ "Фенікс" бригади Гвардії наступу "Помста" відкрив вакансію операторів ударних дронів. Потенційним рекрутам пропонують опанувати керування різними моделями безпілотних літальних апаратів.

Оголошення про працевлаштування було розміщене на сторінці бригади "Помста" у Telegram у понеділок, 15 квітня.

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"Влучай у ворога FPV-дроном, скидами боєприпасів з "Мавіка" та знищуй техніку й окупантів з важкого бомбера "Вампір", — говориться в описі вакансії.

Рекрутам пропонують службу пліч-о-пліч з бойовими прикордонниками, учасниками боїв за Бахмут, Лиман, Святогірськ, Кремінну.

Охочим вступити на військову службу у бригаді "Помста" пропонують заповнити анкету — https://forms.gle/R8PxcbUWXMRLgJAN8

Також можна зателефонувати за номером 067 369 99 57

"На тебе вже чекають! Воюй разом із "Помстою!" — закликали у бригаді.

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