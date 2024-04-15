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Бригада Гвардии наступления "Помста" ищет искусного оператора боевых дронов

15 апреля 2024 16:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бригада Гвардии наступления "Помста" ищет искусного оператора боевых дронов
Военный запускает дрон. Фото: Михаил Федоров
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Боевое подразделение "Феникс" бригады Гвардии наступления "Помста" открыло вакансию операторов ударных дронов. Потенциальным рекрутам предлагают освоить управление разными моделями беспилотных летательных аппаратов.

Объявление о трудоустройстве размещено на странице бригады "Помста" в Telegram в понедельник, 15 апреля.

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"Попадай во врага FPV-дроном, сбросами боеприпасов из "Мавика" и уничтожай технику и оккупантов из тяжелого бомбера "Вампир", — говорится в описании вакансии.

Рекрутам предлагают службу бок о бок с боевыми пограничниками, участниками боев за Бахмут, Лиман, Святогорск, Кременную.

Желающим поступить на военную службу в бригаде "Помста" предлагают заполнить анкету — https://forms.gle/R8PxcbUWXMRLgJAN8

Также можно позвонить по телефону 067 369 99 57.

"Тебе уже ждут! Воюй вместе с "Помстой!" — призвали в бригаде.

Также бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

В Офисе поддержки изменений Министерства обороны объявили поиск специалистов в сфере кибербезопасности. Речь идет о четырех вакансиях, которые предусматривают службу в структурном подразделении оборонного ведомства.

война
ВСУ
Украина
дроны
вакансии

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