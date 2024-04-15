Бригада Гвардии наступления "Помста" ищет искусного оператора боевых дронов
Боевое подразделение "Феникс" бригады Гвардии наступления "Помста" открыло вакансию операторов ударных дронов. Потенциальным рекрутам предлагают освоить управление разными моделями беспилотных летательных аппаратов.
Объявление о трудоустройстве размещено на странице бригады "Помста" в Telegram в понедельник, 15 апреля.
Операторы дронов для подразделения "Феникс"
"Попадай во врага FPV-дроном, сбросами боеприпасов из "Мавика" и уничтожай технику и оккупантов из тяжелого бомбера "Вампир", — говорится в описании вакансии.
Рекрутам предлагают службу бок о бок с боевыми пограничниками, участниками боев за Бахмут, Лиман, Святогорск, Кременную.
Желающим поступить на военную службу в бригаде "Помста" предлагают заполнить анкету — https://forms.gle/R8PxcbUWXMRLgJAN8
Также можно позвонить по телефону 067 369 99 57.
"Тебе уже ждут! Воюй вместе с "Помстой!" — призвали в бригаде.
Также бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
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