Бригада Гвардии наступления "Помста" ищет искусного оператора боевых дронов

Военный запускает дрон. Фото: Михаил Федоров

Боевое подразделение "Феникс" бригады Гвардии наступления "Помста" открыло вакансию операторов ударных дронов. Потенциальным рекрутам предлагают освоить управление разными моделями беспилотных летательных аппаратов.

Объявление о трудоустройстве размещено на странице бригады "Помста" в Telegram в понедельник, 15 апреля.

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"Попадай во врага FPV-дроном, сбросами боеприпасов из "Мавика" и уничтожай технику и оккупантов из тяжелого бомбера "Вампир", — говорится в описании вакансии.

Рекрутам предлагают службу бок о бок с боевыми пограничниками, участниками боев за Бахмут, Лиман, Святогорск, Кременную.

Желающим поступить на военную службу в бригаде "Помста" предлагают заполнить анкету — https://forms.gle/R8PxcbUWXMRLgJAN8

Также можно позвонить по телефону 067 369 99 57.

"Тебе уже ждут! Воюй вместе с "Помстой!" — призвали в бригаде.

Также бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

В Офисе поддержки изменений Министерства обороны объявили поиск специалистов в сфере кибербезопасности. Речь идет о четырех вакансиях, которые предусматривают службу в структурном подразделении оборонного ведомства.