Британія може надати Україні прототип своєї лазерної зброї, — The Telegraph

Британська лазерна зброя. Фото: X

Велика Британія у січні цього року заявила про перше успішне випробування лазерної зброї. Міністр оборони країни Грант Шаппс заявив, що прототипу цього озброєння можуть з'явитися в Україні.

Про це пише The Telegraph.

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Так, Британія може надати Україні лазерну зброю DragonFire, яка може збивати БПЛА.

"Лондон планує використати нову революційну зброю у власній армії до 2027 року. Водночас його прототипи можуть опинитися в Україні ще раніше", — сказав Шаппс.

Відомо, що DragonFire використовує британську технологію, яка дозволяє спрямовувати лазер високої потужності на великі відстані.

Британська лазерна зброя. Фото: X

Заявлена точність еквівалентна влучанню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1 км. Вартість одного такого пострілу становить 475 грн.

Раніше ми писали, що система лазерної зброї спрямованої енергії DragonFire може "посилити Збройні сили країни з більшою точністю, зменшивши при цьому залежність від високовартісних боєприпасів".

Крім того, Україна та Британія підписали угоду щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів.