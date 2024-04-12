Великобритания может предоставить Украине прототип своего лазерного оружия, — The Telegraph

Британское лазерное оружие. Фото: X

Великобритания в январе этого года заявила о первом успешном испытании лазерного оружия. Министр обороны страны Грант Шаппс заявил, что прототипы этого вооружения могут появиться в Украине.

Об этом пишет The Telegraph.

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Так, Британия может предоставить Украине лазерное оружие DragonFire, которое может сбивать БпЛА.

"Лондон планирует использовать новое революционное оружие в собственной армии до 2027 года. В то же время, его прототипы могут оказаться в Украине еще раньше", — сказал Шаппс.

Известно, что DragonFire использует британскую технологию, позволяющую направлять лазер высокой мощности на большие расстояния.

Британское лазерное оружие. Фото: X

Заявленная точность эквивалентна попаданию в монету номиналом в 1 фунт стерлингов с расстояния 1 км. Стоимость одного такого выстрела составляет 475 грн.

Ранее мы писали, что система лазерного оружия направленной энергии DragonFire может "усилить вооруженные силы страны с большей точностью, уменьшив при этом зависимость от высокоценных боеприпасов".

Кроме того, Украина и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных материалов.