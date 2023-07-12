Британія надасть Україні пакет військової допомоги

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України володимир Зеленський. Фото: ОП

Уряд Великої Британії анонсував новий пакет військової допомоги на суму близько 65 мільйонів доларів. Зокрема, до нього увійдуть боєприпаси та бойові машини.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

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Повідомляється, що Британія передасть понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.

Транспортні засоби, як стверджують в уряді, будуть важливими у контрнаступі ЗСУ. Оскільки, завдяки їм можна буде перевозити боєприпаси та обладнання, а також евакуйовувати поранених солдатів.

Медичний реабілітаційний центр

Також у ході зустрічі членів НАТО погодили запуск проєкту зі створення медичного реабілітаційного центру. Його мета — підтримати відновлення та повернення солдатів на у стрій після бойових поранень.

"Ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу", — йдеться в заяві.

Додають, що відповідну декларацію підпишуть усі члени G7. У ній також буде вказано, як союзники будуть підтримувати Україну впродовж наступних років для припинення війни.

Нагадаємо, у Вільнюсі 11 липня стартував саміт НАТО. Лідери Альянсу офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.

Відомо, що у перший день саміту Зеленський виступив перед литовцями на головній площі Вільнюса.