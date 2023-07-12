Британія надасть Україні пакет військової допомоги: що до нього увійде
Уряд Великої Британії анонсував новий пакет військової допомоги на суму близько 65 мільйонів доларів. Зокрема, до нього увійдуть боєприпаси та бойові машини.
Про це йдеться у заяві британського уряду.
Новий пакет військової допомоги від Британії
Повідомляється, що Британія передасть понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.
Транспортні засоби, як стверджують в уряді, будуть важливими у контрнаступі ЗСУ. Оскільки, завдяки їм можна буде перевозити боєприпаси та обладнання, а також евакуйовувати поранених солдатів.
Медичний реабілітаційний центр
Також у ході зустрічі членів НАТО погодили запуск проєкту зі створення медичного реабілітаційного центру. Його мета — підтримати відновлення та повернення солдатів на у стрій після бойових поранень.
"Ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу", — йдеться в заяві.
Додають, що відповідну декларацію підпишуть усі члени G7. У ній також буде вказано, як союзники будуть підтримувати Україну впродовж наступних років для припинення війни.
Нагадаємо, у Вільнюсі 11 липня стартував саміт НАТО. Лідери Альянсу офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.
Відомо, що у перший день саміту Зеленський виступив перед литовцями на головній площі Вільнюса.