Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи: что в него войдет
Правительство Великобритании анонсировало новый пакет военной помощи на сумму около 65 миллионов долларов. В частности, в него войдут боеприпасы и боевые машины.
Об этом говорится в заявлении британского правительства.
Новый пакет военной помощи от Великобритании
Сообщается, что Великобритания передаст более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.
Транспортные средства, как утверждают в правительстве, будут важны в контрнаступлении ВСУ. Поскольку благодаря им можно будет перевозить боеприпасы и оборудование, а также эвакуировать раненых солдат.
Медицинский реабилитационный центр
Также в ходе встречи членов НАТО согласовали запуск проекта по созданию медицинского реабилитационного центра. Его цель — поддержать восстановление и возвращение солдат в строй после боевых ранений.
"Эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине и будут поддерживаться специалистами по реабилитации по всему Альянсу", — говорится в заявлении.
Прибавляют, что соответствующую декларацию подпишут все члены G7. В ней также будет указано, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет для прекращения войны.
Напомним, в Вильнюсе 11 июля стартовал саммит НАТО. Лидеры Альянса официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.
Известно, что в первый день саммита Зеленский выступил перед литовцами на главной площади Вильнюса.