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Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи: что в него войдет

12 июля 2023 18:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Правительство Великобритании анонсировало новый пакет военной помощи на сумму около 65 миллионов долларов. В частности, в него войдут боеприпасы и боевые машины.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

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Сообщается, что Великобритания передаст более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

Транспортные средства, как утверждают в правительстве, будут важны в контрнаступлении ВСУ. Поскольку благодаря им можно будет перевозить боеприпасы и оборудование, а также эвакуировать раненых солдат.

Медицинский реабилитационный центр

Также в ходе встречи членов НАТО согласовали запуск проекта по созданию медицинского реабилитационного центра. Его цель — поддержать восстановление и возвращение солдат в строй после боевых ранений.

"Эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине и будут поддерживаться специалистами по реабилитации по всему Альянсу", — говорится в заявлении.

Прибавляют, что соответствующую декларацию подпишут все члены G7. В ней также будет указано, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет для прекращения войны.

Напомним, в Вильнюсе 11 июля стартовал саммит НАТО. Лидеры Альянса официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

Известно, что в первый день саммита Зеленский выступил перед литовцами на главной площади Вильнюса.

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