Британська компанія продавала Росії мікрочіпи для танків вже після вторгнення в Україну, — ЗМІ

Російський танк. Фото: росЗМІ

Британська фірма Future Technology Devices International (FTDI), розташована в Глазго, опинилася в центрі скандалу після повідомлень про те, що її мікросхеми знайшли в російській військовій техніці в Україні. Критика на адресу компанії виникла на тлі військових дій Росії проти України.

Про це повідомляє The Times.

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Повідомляється, що ці мікрочіпи, як стверджується, використовуються для зв'язку старих електронних апаратів з новими комп'ютерними системами. Попри те, що FTDI припинило відвантаження товарів своєму російському посереднику після того, як їхній фінансовий партнер HSBC відмовився проводити платежі, питання доцільності санкційної політики Великобританії продовжують підійматися.

Також повідомляється, що британські закони, посилені після початку війни в Україні, забороняють експорт певних видів напівпровідників до Росії. Однак продукція FTDI не порушує прямо британські санкції, хоча вона включена до списку Європейської комісії як товари з подвійним призначенням, які можуть використовуватись або мають критичне значення для російських військових систем.

Глава комітету з міжнародних справ у Палаті громад Алісія Кернс різко засудила вчинки FTDI, назвавши їх "ганебними та небезпечними" за підтримку російської військової машини та закликала до посилення контролю за подібними операціями.

Нагадаємо, що Держдеп США в четвер запровадив економічні санкції проти десятків фізичних та юридичних осіб Росії. Під обмеження потрапили енергетичні проєкти та військово-промисловий комплекс РФ.