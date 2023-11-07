Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Британська компанія продавала Росії мікрочіпи для танків вже після вторгнення в Україну, — ЗМІ arrow

Британська компанія продавала Росії мікрочіпи для танків вже після вторгнення в Україну, — ЗМІ

7 листопада 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Британська компанія продавала Росії мікрочіпи для танків вже після вторгнення в Україну, — ЗМІ
Російський танк. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Британська фірма Future Technology Devices International (FTDI), розташована в Глазго, опинилася в центрі скандалу після повідомлень про те, що її мікросхеми знайшли в російській військовій техніці в Україні. Критика на адресу компанії виникла на тлі військових дій Росії проти України.

Про це повідомляє The Times.

Читайте також:

Що відомо про постачання мікрочіпів Росії

Повідомляється, що ці мікрочіпи, як стверджується, використовуються для зв'язку старих електронних апаратів з новими комп'ютерними системами. Попри те, що FTDI припинило відвантаження товарів своєму російському посереднику після того, як їхній фінансовий партнер HSBC відмовився проводити платежі, питання доцільності санкційної політики Великобританії продовжують підійматися.

Також повідомляється, що британські закони, посилені після початку війни в Україні, забороняють експорт певних видів напівпровідників до Росії. Однак продукція FTDI не порушує прямо британські санкції, хоча вона включена до списку Європейської комісії як товари з подвійним призначенням, які можуть використовуватись або мають критичне значення для російських військових систем.

Глава комітету з міжнародних справ у Палаті громад Алісія Кернс різко засудила вчинки FTDI, назвавши їх "ганебними та небезпечними" за підтримку російської військової машини та закликала до посилення контролю за подібними операціями.

Нагадаємо, що Держдеп США в четвер запровадив економічні санкції проти десятків фізичних та юридичних осіб Росії. Під обмеження потрапили енергетичні проєкти та військово-промисловий комплекс РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі