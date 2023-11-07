Британская компания продавала России микрочипы для танков уже после вторжения в Украину, — СМИ
Британская фирма Future Technology Devices International (FTDI), расположенная в Глазго, оказалась в центре скандала после сообщений о том, что её микросхемы были обнаружены в российской военной технике на Украине. Критика в адрес компании возникла на фоне продолжающихся военных действий России против Украины.
Об этом сообщает The Times.
Что известно про поставки микрочипов России
Сообщается, что эти микрочипы, как утверждается, применяются для связи старых электронных аппаратов с новыми компьютерными системами. Несмотря на то, что FTDI прекратила отгрузку товаров своему российскому посреднику после того, как их финансовый партнер HSBC отказался проводить платежи, вопросы о целесообразности санкционной политики Великобритании продолжают подниматься.
Также сообщается, что британские законы, ужесточенные после начала войны в Украине, запрещают экспорт определенных видов полупроводников в Россию. Однако продукция FTDI не нарушает прямо британские санкции, хотя она включена в список Европейской комиссии как товары с двойным назначением, которые могут использоваться или имеют критическое значение для российских военных систем.
Глава комитета по международным делам в Палате общин Алисия Кернс резко осудила поступки FTDI, назвав их "позорными и опасными" за поддержку российской военной машины и призвала к усилению контроля за подобными операциями.
Напомним, что Госдеп США в четверг ввел экономические санкции против десятков физических и юридических лиц России. Под ограничения попали энергетические проекты и военно-промышленный комплекс РФ.
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