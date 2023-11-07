Британская компания продавала России микрочипы для танков уже после вторжения в Украину, — СМИ

Российский танк. Фото: росСМИ

Британская фирма Future Technology Devices International (FTDI), расположенная в Глазго, оказалась в центре скандала после сообщений о том, что её микросхемы были обнаружены в российской военной технике на Украине. Критика в адрес компании возникла на фоне продолжающихся военных действий России против Украины.

Об этом сообщает The Times.

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Сообщается, что эти микрочипы, как утверждается, применяются для связи старых электронных аппаратов с новыми компьютерными системами. Несмотря на то, что FTDI прекратила отгрузку товаров своему российскому посреднику после того, как их финансовый партнер HSBC отказался проводить платежи, вопросы о целесообразности санкционной политики Великобритании продолжают подниматься.

Также сообщается, что британские законы, ужесточенные после начала войны в Украине, запрещают экспорт определенных видов полупроводников в Россию. Однако продукция FTDI не нарушает прямо британские санкции, хотя она включена в список Европейской комиссии как товары с двойным назначением, которые могут использоваться или имеют критическое значение для российских военных систем.

Глава комитета по международным делам в Палате общин Алисия Кернс резко осудила поступки FTDI, назвав их "позорными и опасными" за поддержку российской военной машины и призвала к усилению контроля за подобными операциями.

Напомним, что Госдеп США в четверг ввел экономические санкции против десятков физических и юридических лиц России. Под ограничения попали энергетические проекты и военно-промышленный комплекс РФ.