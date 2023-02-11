Британська розвідка пояснила, чому Пригожин перестав вербувати до ПВК Вагнер зеків

Інформація про величезні жертви серед "вагнерівців"відлякала потенційних клієнтів у колоніях

Російські громадяни, які перебувають у виправних закладах, менш активно записуються у найманці до ПВК "Вагнер". Однією з причин є інформація про серйозні втрати серед "вагнерівців".

Про це повідомила у своєму чергового огляді подій російсько-української війни британська розвідка.

Вербування зеків припинили

9 лютого власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вербування засуджених росіян на фронт припинене.

Втім, згідно із інформацією, оприлюдненою Федеральною службою виконання покарань рф, темпи вербування упали ще у грудні минулого року.

Причини відмови

Британська розвідка зазначила, що, імовірно, до російських колоній дійшла інформація про великі втрати серед "вагнерівців", що відлякало потенційних клієнтів ПВК.

Також ключовим фактором припинення схеми вербування засуджених називається конфлікт між Пригожиним і керівництвом міністерства оборони.

Нагадаємо, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. У зв'язку з цим США наклали санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб.

Фото: "Радіо Свобода"