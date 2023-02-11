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​​Британская разведка объяснила, почему Пригожин перестал вербовать в ЧВК "Вагнер" осужденных

11 февраля 2023 12:22
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Британская разведка объяснила, почему Пригожин перестал вербовать в ЧВК Вагнер зэков
Информация об огромных жертвах среди "вагнеровцев" отпугнула потенциальных клиентов в колониях
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российские граждане, находящиеся в исправительных учреждениях, менее активно записываются в наемники в ЧВК "Вагнер" . Одной из причин является информация о серьезных потерях среди "вагнеровцев".

Об этом сообщила в своем очередном обзоре событий российско-украинской войны британская разведка .

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Вербовку зэков прекратили

9 февраля владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вербовка осужденных россиян на фронт приостановлена.

Впрочем, согласно информации, обнародованной Федеральной службой исполнения наказаний россии, темпы вербовки упали еще в декабре прошлого года.

Причины отказа

Британская разведка отметила, что, вероятно, до российских колоний дошла информация о больших потерях среди "вагнеровцев", что отпугало потенциальных клиентов ЧВК.

Также ключевым фактором прекращения схемы вербовки осужденных называется конфликт между Пригожиным и руководством министерства обороны.

Напомним, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией. В этой связи США наложили санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.

Фото: "Радио Свобода"

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