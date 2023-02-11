Британская разведка объяснила, почему Пригожин перестал вербовать в ЧВК Вагнер зэков

Британская разведка объяснила, почему Пригожин перестал вербовать в ЧВК "Вагнер" осужденных
Российские граждане, находящиеся в исправительных учреждениях, менее активно записываются в наемники в ЧВК "Вагнер" . Одной из причин является информация о серьезных потерях среди "вагнеровцев".
Об этом сообщила в своем очередном обзоре событий российско-украинской войны британская разведка .
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Вербовку зэков прекратили
9 февраля владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вербовка осужденных россиян на фронт приостановлена.
Впрочем, согласно информации, обнародованной Федеральной службой исполнения наказаний россии, темпы вербовки упали еще в декабре прошлого года.
Причины отказа
Британская разведка отметила, что, вероятно, до российских колоний дошла информация о больших потерях среди "вагнеровцев", что отпугало потенциальных клиентов ЧВК.
Также ключевым фактором прекращения схемы вербовки осужденных называется конфликт между Пригожиным и руководством министерства обороны.
Напомним, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией. В этой связи США наложили санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.
Фото: "Радио Свобода"