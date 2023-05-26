Британська розвідка розповіла, чого боїться гауляйтер Криму Аксьонов

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Фото: росЗМІ

Голова кримської окупаційної "адміністрації" Сергій Аксьонов боїться, що російська армія не зможе протистояти контрнаступу ЗСУ. Тому він створив кілька "козацьких" підрозділів для охорони своєї влади у Криму.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерства оборони Великої Британії.

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Британські військові аналітики нагадали про те, що гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов був причетний до створення кількох парамілітарних підрозділів.

Ці підрозділи експлуатували "козацьку" тему і використовували відповідні традиції.

Навіщо Аксьонову "козаки"

Британська розвідка зазначила, що однією із причин таких кроків Аксьонова є його бажання підвищити свою патріотичну репутацію серед проросійських мешканців регіону.

Крім того, голова окупаційної "адміністрації" Криму, імовірно, боїться, що регулярні війська Російської Федерацїі не зуміють протистояти українській армії під час майбутнього контрнаступу ЗСУ, тож намагається таким чином захистити свою владу на півострові.

Нагадаємо, про те, що очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов створив власну приватну військову компанію "Конвой", стало відомо ще у березні.