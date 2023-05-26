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Британская разведка рассказала, чего боится гауляйтер Крыма Аксенов

26 мая 2023 11:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Британская разведка рассказала, чего боится гауляйтер Крыма Аксенов
Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Глава крымской оккупационной "администрации" Сергей Аксенов боится, что российская армия не сможет противостоять контрнаступлению ВСУ. Поэтому он создал несколько казацких подразделений для охраны своей власти в Крыму.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерства обороны Великобритании.

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Крымские "казаки"

Британские военные аналитики напомнили о том, что гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов был причастен к созданию нескольких парамилитарных подразделений.

Эти подразделения эксплуатировали "казацкую" тему и использовали соответствующие традиции.

Зачем Аксенову "казаки"

Британская разведка отметила, что одной из причин таких шагов Аксенова есть его желание повысить свою патриотическую репутацию среди пророссийских жителей региона.

Кроме того, глава оккупационной "администрации" Крыма, вероятно, боится, что регулярные войска Российской Федерации не сумеют противостоять украинской армии во время предстоящего контрнаступления ВСУ, поэтому пытается таким образом защитить свою власть на полуострове.

Напомним, о том, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов создал собственную частную военную компанию "Конвой", стало известно еще в марте.

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