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Британська розвідка розповіла, скільки Росія витрачає на війну в Україні

30 травня 2023 10:27
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Британська розвідка розповіла, скільки Росія витрачає на війну в Україні
Російські військовослужбовці марширують. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Витрати Росії у 2023 році помітно зросли порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Росіяни значно засекретили свої військові витрати.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Зазначається, що 25 травня 2023 року Стокгольмський інститут дослідження проблем миру повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2 відсотка у 2022 році до 86,4 мільярда доларів США. За їх оцінками, це становить 4,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.

Також у відомстві наголосили, що справжні військові витрати Росії є дуже невизначеними через засекречення військових витрат, особливо з лютого 2022 року. 

"Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на російські державні фінанси", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що російський бюджет починає "сипатися". Навесні відновилося стрімке зростання бюджетного дефіциту РФ. Тільки у квітні він виріс на 1 трлн руб і за чотири місяці становить 3,4 трлн.

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