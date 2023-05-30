Британська розвідка розповіла, скільки Росія витрачає на війну в Україні

Російські військовослужбовці марширують. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Витрати Росії у 2023 році помітно зросли порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Росіяни значно засекретили свої військові витрати.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Зазначається, що 25 травня 2023 року Стокгольмський інститут дослідження проблем миру повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2 відсотка у 2022 році до 86,4 мільярда доларів США. За їх оцінками, це становить 4,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.

Також у відомстві наголосили, що справжні військові витрати Росії є дуже невизначеними через засекречення військових витрат, особливо з лютого 2022 року.

"Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на російські державні фінанси", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що російський бюджет починає "сипатися". Навесні відновилося стрімке зростання бюджетного дефіциту РФ. Тільки у квітні він виріс на 1 трлн руб і за чотири місяці становить 3,4 трлн.