Британская разведка рассказала, сколько Россия тратит на войну в Украине

Российские военнослужащие маршируют. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Расходы России в 2023 году заметно выросли по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Россияне значительно засекретили свои военные расходы.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

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Отмечается, что 25 мая 2023 г. Стокгольмский институт исследования проблем мира сообщил, что военные расходы России выросли на 9,2 процента в 2022 году до 86,4 миллиарда долларов США. По их оценкам это составляет 4,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП) России.

Также в ведомстве подчеркнули, что настоящие военные расходы России очень неопределенны из-за засекречивания военных расходов, особенно с февраля 2022 года.

"Россия лишь недавно возобновила публикацию разбивки основных расходов после приостановки этого в мае 2022 года. Почти наверняка военные расходы остаются высокими, и это создает давление на российские государственные финансы", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали, что российский бюджет начинает "сыпаться". Весной возобновился стремительный рост бюджетного дефицита РФ. Только в апреле он вырос на 1 трлн руб. и за четыре месяца составляет 3,4 трлн.