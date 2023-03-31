Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Британська розвідка розповіла, скільки російських радарів "Зоопарк" знищили ЗСУ arrow

​​​​​​​Британська розвідка розповіла, скільки російських радарів "Зоопарк" знищили ЗСУ

31 березня 2023 12:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Знищений у Харківській області "Зоопарк-1М"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська втратили за час повномасштабної війни щонайменше шість радіолокаційних систем “Зоопарк-1М”. Поповнити парк цієї військової техніки окупантам заважають санкції.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Важливість знищення РЛС

Британські військові аналітики нагадали про те, що Сили спецоперацій України повідомили про знищення на Донецькому напрямку радіолокаційної системи росіян "Зоопарк-1М".

Спроби ліквідувати ворожі контрбатарейні радари є одним із постійних елементів нинішньої повномасштабної війни.

Таких систем у обох армій небагато, але вони значно посилюють атакувальні дії, бо дозволяють швидко знаходити і вражати ворожу артилерію.

Скільки "Зоопарків" знищили Сили оборони

Британська розвідка зазначила, що за час повномасштабної війни російський окупаційний контингент втратив щонайменше шість радіолокаційних систем "Зоопарк-1М".

Імовірно, на території України у окупантів залишилася обмежена кількість цих контрбатарейних радарів.

Відновлення парку цієї військової техніки є ключовим пріоритетом для росіян. але через санкції вони матимуть труднощі, бо залежали від поставок високотехнологічної електроніки.

Нагадаємо, що Сили оборони знищували РЛС "Зоопарк-1М" на різних ділянках фронту. Зокрема, один із цих контрбатарейних радарів був знищений у Запорізькій області.

Фото з відкритих джерел

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Новина з відео

17:16 Каменських офіційно розлучається з Потапом: гучна заява від зіркового блогера

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

19:09 Ветеранська політика в Україні: Шмигаль розповів, яких змін очікувати уже цього року

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Актуальне по темі

None 31 Березень 14:36

На Херсонщині підірвалася на міні бригада обленерго: є загиблі

None 31 Березень 13:29

Чи вірять українці у перемогу до кінця 2023 року: соціологи оприлюднили свіжі результати опитувань

None 31 Березень 11:29

Наслідки обстрілів передмістя Запоріжжя: Єрмак опублікував відео

None 31 Березень 11:21

росіяни вночі обстріляли Харків: є постраждалі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB