Британська розвідка розповіла, скільки російських радарів "Зоопарк" знищили ЗСУ
Російські окупаційні війська втратили за час повномасштабної війни щонайменше шість радіолокаційних систем “Зоопарк-1М”. Поповнити парк цієї військової техніки окупантам заважають санкції.
Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
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Важливість знищення РЛС
Британські військові аналітики нагадали про те, що Сили спецоперацій України повідомили про знищення на Донецькому напрямку радіолокаційної системи росіян "Зоопарк-1М".
Спроби ліквідувати ворожі контрбатарейні радари є одним із постійних елементів нинішньої повномасштабної війни.
Таких систем у обох армій небагато, але вони значно посилюють атакувальні дії, бо дозволяють швидко знаходити і вражати ворожу артилерію.
Скільки "Зоопарків" знищили Сили оборони
Британська розвідка зазначила, що за час повномасштабної війни російський окупаційний контингент втратив щонайменше шість радіолокаційних систем "Зоопарк-1М".
Імовірно, на території України у окупантів залишилася обмежена кількість цих контрбатарейних радарів.
Відновлення парку цієї військової техніки є ключовим пріоритетом для росіян. але через санкції вони матимуть труднощі, бо залежали від поставок високотехнологічної електроніки.
Нагадаємо, що Сили оборони знищували РЛС "Зоопарк-1М" на різних ділянках фронту. Зокрема, один із цих контрбатарейних радарів був знищений у Запорізькій області.
Фото з відкритих джерел