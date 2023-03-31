​​​​​​​Британська розвідка розповіла, скільки російських радарів "Зоопарк" знищили ЗСУ

Знищений у Харківській області "Зоопарк-1М"

Російські окупаційні війська втратили за час повномасштабної війни щонайменше шість радіолокаційних систем “Зоопарк-1М”. Поповнити парк цієї військової техніки окупантам заважають санкції.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

Важливість знищення РЛС

Британські військові аналітики нагадали про те, що Сили спецоперацій України повідомили про знищення на Донецькому напрямку радіолокаційної системи росіян "Зоопарк-1М".

Спроби ліквідувати ворожі контрбатарейні радари є одним із постійних елементів нинішньої повномасштабної війни.

Таких систем у обох армій небагато, але вони значно посилюють атакувальні дії, бо дозволяють швидко знаходити і вражати ворожу артилерію.

Скільки "Зоопарків" знищили Сили оборони

Британська розвідка зазначила, що за час повномасштабної війни російський окупаційний контингент втратив щонайменше шість радіолокаційних систем "Зоопарк-1М".

Імовірно, на території України у окупантів залишилася обмежена кількість цих контрбатарейних радарів.

Відновлення парку цієї військової техніки є ключовим пріоритетом для росіян. але через санкції вони матимуть труднощі, бо залежали від поставок високотехнологічної електроніки.

Нагадаємо, що Сили оборони знищували РЛС "Зоопарк-1М" на різних ділянках фронту. Зокрема, один із цих контрбатарейних радарів був знищений у Запорізькій області.

Фото з відкритих джерел