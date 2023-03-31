Британская разведка рассказала, сколько российских радаров "Зоопарк" уничтожили ВСУ
Российские оккупационные войска потеряли за время полномасштабной войны не менее шести радиолокационных систем "Зоопарк-1М". Пополнить парк этой военной техники оккупантам мешают санкции.
Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
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Важность уничтожения РЛС
Британские военные аналитики напомнили, что Силы спецопераций Украины сообщили об уничтожении на Донецком направлении радиолокационной системы россиян "Зоопарк-1М".
Попытки ликвидировать вражеские контрбатарейные радары – один из постоянных элементов нынешней полномасштабной войны.
Таких систем у обеих армий немного, но они значительно усиливают атакующие действия, потому что позволяют быстро находить и поражать вражескую артиллерию.
Сколько "Зоопарков" уничтожили Силы обороны
Британская разведка отметила, что за время полномасштабной войны российский оккупационный контингент потерял не менее шести радиолокационных систем "Зоопарк-1М".
Вероятно, на территории Украины у окупантов осталось ограниченное количество этих контрбатарейных радаров.
Восстановление парка этой военной техники является ключевым приоритетом для россиян. но из-за санкций у них будут трудности, так как зависели от поставок высокотехнологичной электроники.
Напомним, что Силы обороны уничтожали РЛС "Зоопарк-1М" на разных участках фронта. В частности, один из этих контрбатарейных радаров был уничтожен в Запорожской области.
Фото из открытых источников