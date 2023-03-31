​​Британская разведка рассказала, сколько российских радаров "Зоопарк" уничтожили ВСУ

Уничтоженный в Харьковской области "Зоопарк-1М"

Российские оккупационные войска потеряли за время полномасштабной войны не менее шести радиолокационных систем "Зоопарк-1М". Пополнить парк этой военной техники оккупантам мешают санкции.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

Важность уничтожения РЛС

Британские военные аналитики напомнили, что Силы спецопераций Украины сообщили об уничтожении на Донецком направлении радиолокационной системы россиян "Зоопарк-1М".

Попытки ликвидировать вражеские контрбатарейные радары – один из постоянных элементов нынешней полномасштабной войны.

Таких систем у обеих армий немного, но они значительно усиливают атакующие действия, потому что позволяют быстро находить и поражать вражескую артиллерию.

Сколько "Зоопарков" уничтожили Силы обороны

Британская разведка отметила, что за время полномасштабной войны российский оккупационный контингент потерял не менее шести радиолокационных систем "Зоопарк-1М".

Вероятно, на территории Украины у окупантов осталось ограниченное количество этих контрбатарейных радаров.

Восстановление парка этой военной техники является ключевым приоритетом для россиян. но из-за санкций у них будут трудности, так как зависели от поставок высокотехнологичной электроники.

Напомним, что Силы обороны уничтожали РЛС "Зоопарк-1М" на разных участках фронта. В частности, один из этих контрбатарейных радаров был уничтожен в Запорожской области.

Фото из открытых источников