Британська розвідка зазначає, що зимовий наступ Герасимова невдалий

Зимовий наступ Герасимова невдалий

Зимовий наступ російської армії, який тривав 80 днів, закінчився невдачею. Валерій Герасимов втратив десятки тисяч мобілізованих.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Читайте також:

Невдача Герасимова

Як зазначається, начальник Генерального штабу росії генерал Валерій Герасимов 11 січня 2023 року прийняв особисте командування "спеціальною військовою операцією" в Україні.

За даними британської розвідки, командування Герасимова характеризувалося спробою розпочати загальний зимовий наступ із метою розширення російського контролю над усім регіоном Донбасу.

"Через вісімдесят днів стає все більш очевидним, що цей проєкт зазнав невдачі", — йдеться в повідомленні британської розвідки.

Уздовж Донбаського фронту в кількох напрямках російські сили досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману внаслідок осінньої "часткової мобілізації".

"Існує реальна ймовірність того, що Герасимов після десяти років роботи на посаді начальника Генштабу розсуне межі допустимих поразок політичного керівництва росії", — зазначають у Міністерстві оборони Британії.

Нагадаємо, що 1 квітня, держава-агресор росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Радбез ООН відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена. Цього місяця черга росії.