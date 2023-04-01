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Британская разведка отмечает, что зимнее наступление Герасимова неудачно

1 апреля 2023 11:41
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Зимнее наступление Герасимова неудачно
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Зимнее наступление российской армии, которое длилось 80 дней, закончилось неудачей. Валерий Герасимов потерял десятки тысяч мобилизованных.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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Неудача Герасимова

Как отмечается, начальник Генерального штаба россии генерал Валерий Герасимов 11 января 2023 года принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

По данным британской разведки, командование Герасимова характеризовалось попыткой начать всеобщее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса.

"Через восемьдесят дней становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", — говорится в сообщении британской разведки.

Вдоль Донбасского фронта по нескольким направлениям российские силы достигли лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации".

"Существует реальная вероятность того, что Герасимов после десяти лет работы в должности начальника Генштаба раздвинет границы допустимых поражений политического руководства россии", — отмечают в Министерстве обороны Британии.

Напомним, что 1 апреля государство-агрессор россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Совбез ООН отвечает за поддержку международного мира и безопасности. Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит другой стране. В этом месяце очередь россии.

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