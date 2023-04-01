Британская разведка отмечает, что зимнее наступление Герасимова неудачно

Зимнее наступление Герасимова неудачно

Зимнее наступление российской армии, которое длилось 80 дней, закончилось неудачей. Валерий Герасимов потерял десятки тысяч мобилизованных.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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Неудача Герасимова

Как отмечается, начальник Генерального штаба россии генерал Валерий Герасимов 11 января 2023 года принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

По данным британской разведки, командование Герасимова характеризовалось попыткой начать всеобщее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса.

"Через восемьдесят дней становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", — говорится в сообщении британской разведки.

Вдоль Донбасского фронта по нескольким направлениям российские силы достигли лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации".

"Существует реальная вероятность того, что Герасимов после десяти лет работы в должности начальника Генштаба раздвинет границы допустимых поражений политического руководства россии", — отмечают в Министерстве обороны Британии.

Напомним, что 1 апреля государство-агрессор россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Совбез ООН отвечает за поддержку международного мира и безопасности. Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит другой стране. В этом месяце очередь россии.