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Британський ексвійськовий пояснив, що допоможе Україні провести успішний контрнаступ у 2025 році

11 травня 2024 22:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Британський ексвійськовий пояснив, що допоможе Україні провести успішний контрнаступ у 2025 році
Українські захисники. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україні потрібно мобілізувати громадян до армії вже зараз, аби мати достатньо військових. Для проведення наступу у 2025 році необхідно мати надлишок ресурсів.

Про це заявив полковник британської армії у відставці Глен Грант в ефірі телеканалу Еспресо.

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На його думку, Росія не буде використовувати ядерну зброю через появу винищувачів F-16 в Україні. 

"Росія не використовувала ядерну зброю, коли з'явилися танки, і не використовувала її, коли з'явилися ATACMS, HIMARS чи щось інше", — сказав Грант.

Він також не вважає, що F-16 в українському небі принесуть перемогу, хоч вони і є безумовно важливими. Водночас варто бути обережними у розмовах про контрнаступ.

"Щоб провести ефективний контрнаступ, у вас має бути надлишок ресурсів. Це означає, що у вас має бути більше ресурсів, ніж у противника, і що мають бути підготовлені люди", — наголосив британський військовий.

Він додав, що аби мати достатньо людей в армії для контрнаступу у 2025 році — потрібно мобілізувати та набирати їх вже зараз.

"Якщо ми хочемо здійснити контрнаступ, має йтися про дуже відмінний стан справ від того, який ми маємо зараз. До 2025 року ще далеко. Ми повинні спочатку пережити 2024 рік", — підкреслив Грант.

Раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін пояснив, що зміниться в процесі мобілізації в Україні після набуття чинності нового закону 18 травня.

Також ми писали, що через мобілізацію в Україні зросла кількість чоловіків, охочих вступити до аспірантури

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контрнаступ ЗСУ
мобілізація
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військовозобов'язані
чоловіки

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