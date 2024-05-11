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Британский экс-военный объяснил, что поможет Украине провести успешное контрнаступление в 2025 году

11 мая 2024 22:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Британский экс-военный объяснил, что поможет Украине провести успешное контрнаступление в 2025 году
Украинские защитники. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украине нужно мобилизовать граждан в армию уже сейчас, чтобы иметь достаточно военных. Для проведения наступления в 2025 году, необходимо иметь избыток ресурсов.

Об этом заявил полковник британской армии в отставке Глен Грант в эфире телеканала Еспресо.

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По его мнению, Россия не будет использовать ядерное оружие из-за появления истребителей F-16 в Украине.

"Россия не использовала ядерное оружие, когда появились танки, и не использовала его, когда появились ATACMS, HIMARS или что-нибудь другое", — сказал Грант.

Он также не считает, что F-16 в украинском небе принесут победу, хотя они, безусловно, важны. В то же время следует осторожничать в разговорах о контрнаступлении.

"Чтобы провести эффективное контрнаступление, у вас должен быть переизбыток ресурсов. Это значит, что у вас должно быть больше ресурсов, чем у противника, и что должны быть подготовлены люди", — подчеркнул британский военный.

Он добавил, чтобы иметь достаточно людей в армии для контрнаступления в 2025 году, нужно мобилизовать и набирать их уже сейчас.

"Если мы хотим совершить контрнаступление, речь должна идти об очень отличном положении дел от того, которое мы имеем сейчас. До 2025 года еще далеко. Мы должны сначала пережить 2024 год", — подчеркнул Грант.

Ранее представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин пояснил, что изменится в процессе мобилизации в Украине после вступления в силу нового закона 18 мая.

Также мы писали, что из-за мобилизации в Украине возросло количество мужчин, желающих поступить в аспирантуру.

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