Бронетранспортери LAV 6.0 ACSV, характеристики, модифікації, ціна

Канадський бронетранспортер LAV 6.0 ACSV. Фото: Вікіпедія

Україна продовжує отримувати від західних партнерів сучасну військову техніку. Одним із таких зразків, які надійшли і продовжують надходити до Збройних сил України, стали канадські бронетранспортери виробництва компанії General Dynamics Land Systems Canada. Що відомо про бронемашини ACSV — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Нова партія БТР з Канади

Канадські партнери України продовжують постачати Україні необхідну для успішного опору російським агресорам військову техніку. Так, міністр оборони цієї північноамериканської країни Білл Блер заявив, що Канада готує до передачі нову партію бронетранспортерів.

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Йдеться про бронемашини LAV 6.0 ACSV, які уже відомі в Збройних силах України. Загальний обсяг цієї канадської допомоги становитиме 50 одиниць. Спочатку Канада передасть до України першу партію з 10 бронетранспортерів.

Відомо, що бронемашини LAV 6.0 ACSV улітку поточного року будуть доставлені до Німеччини, де українські військові розпочнуть процес навчання та обслуговування. А до театру воєнних дій канадські бронетранспортери доїдуть орієнтовно восени 2024-го. Чим же відрізняється ця військова техніка?

Наслідки афганської невдачі

Як відомо, на початку ХХІ століття Канада брала участь у місії західної коаліції в Афганістані. Канадський підрозділ під час бойових завдань використовував бронетранспортери третього покоління LAV III.

Станом на 2009-й рік стало відомо, що армія Канади втратила у афганській операції 34 бронемашини, які були повністю знищені. Ще 359 були пошкоджені. З них бронетранспортерів LAV було втрачено близько 175 (13 знищені повністю, близько 160 пошкоджені). Загалом збройні сили Канади втратили третину від загальної кількості одиниць легкої бронетехніки.

Після цього було ухвалене рішення про удосконалення вітчизняної бронетехніки. На цей проєкт уряд Канади виділив 5 мільярдів канадських доларів (далі – просто "доларів"). З них 4 мільярди — саме на розробку і випуск нової техніки, а 1 мільярд — на оновлення моделей LAV III.

БТР четвертого покоління

2011 року з’явилися перші зразки нових бронетранспортерів четвертого покоління — LAV 6.0. Порівняно із технікою попереднього, третього покоління бронемашини отримали велику кількість змін. По-перше, був встановлений новий, потужніший двигун. Крім того, бронетранспортери отримали потужнішу броню, сучасніші рульове управління та гальмівну систему.

Усе це, звісно, вплинуло на загальну вагу однієї одиниці — з 17 до 25 тонн. Екіпажі отримали теплові приціли, сучасні дисплеї для контролю над ситуацією, а також на бронетранспортерах були встановлені більші турельні люки, що обернулося зручнішою для екіпажу вогневої позиції.

Уся ця робота з модернізації бронетранспортерів третього покоління виявилася настільки успішною, що уряд Канади врешті-решт вирішив відмовитися від розробки нової техніки, зосередившись саме на еволюційному шляху — трансформації бронемашин LAV III на LAV 6.0. Так, у вересні 2012 року був підписаний контракт, згідно із яким виробник мав модернізувати 550 одиниць LAV III. Загальна вартість цього проєкту сягнула 1,8 мільярда доларів.

Співпраця із Саудівською Аравією та Україною

Крім власне Канади, бронетранспортери LAV виробництва компанії General Dynamics Land Systems Canada використовують лише дві країни. Першою з них стала Саудівська Аравія. Ще на початку 2014 року уряд консерваторів під керівництвом Стівена Харпера домовився про продаж кількох сотень БТР саудівській армії. Загальна сума контракту становила 10 мільярдів доларів.

Згодом масштаби угоди зросли до 15 мільярдів. За ці гроші Саудівська Аравія мала отримали 928 бронеавтомобілів LAV 6.0. Середня ціна одного БТР для представників Близького Сходу становила трохи більше 16 мільйонів доларів.

Аравійці отримали по 119 одиниць трьох різних модифікацій:

LAV 6.0 Heavy Assault Variant – із 105-міліметровою протитанковою гарматою з автоматичним заряджанням Cockerill CT-CV 105HP Weapon System;

LAV 6.0 Anti-Tank Variant – на цих БТР були встановлені протитанкові ракети Falarick 105, які мають дальність до 5 км і можуть пробивати броню товщиною до 550 мм;

LAV 6.0 IFV (Direct Fire Support) Variant – цей варіант розроблений як бойова машина піхоти, озброєння тут скромніше, 20- чи 30-міліметрові кулемети.

Серед інших зразків — броньовані медичні та евакуаційні автомобілі, мобільні командні машини та ін.

Після початку повномасштабної російсько-української війни Україна почала переговори і невдовзі домовилася про передачу 39 одиниць бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV для потреб ЗСУ. Ці бронемашини, які здатні розвивати швидкість до 40 км/год по бездоріжжю та до 100 км/год автодорогами, отримали промовисте прізвисько "Супербізони". Нова партія, як вже було сказано, буде більшою за ту, яку Сили оборони отримали 2022 року, і становитиме 50 бронеавтомобілів.

Паралельно з допомогою Україні Канада займається повним переоснащенням власної армії — і до 2027 року тамтешня армія має повністю перейти на бронеавтомобілі четвертого покоління від компанії General Dynamics Land Systems Canada. Тож ЗСУ отримає найновішу техніку однієї із найтехнологічніших армій західного світу.